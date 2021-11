Jako první přichází na řadu restaurace Mercury na sídlišti Horka-Domky, místními i třicet let po sametové revoluci stále zvaná jako Družba. Nutno podotknout, že s původní začouzenou Družbou už současný podnik nemá nic společného, provozovna je vyhlášená svými poledními menu. Což jí zaručuje přísun strávníků zejména z řad dělníků, kteří sem docházejí na obědy.

Zde nová opatření berou velmi vážně. Servírka ihned po našem příchodu vyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti. Objednávka následuje teprve poté, co se jím prokážeme. „Zatím tady žádná kontrola nebyla, ale to víte, co není, to může během minuty být,“ komentuje situaci, do které ji postavili hygienici.

Z televize se line Landův pozdrav z fronty a my sledujeme okolní dění. V lokálu sedí sedm hostů, všechno muži – a protože je relativně dobře slyšet, o čem si kdo povídá, lze konstatovat, že covid zde rozhodně není téma. Štamgasti v rohu rozebírají, jak se kdysi dávno stavěla silnice v Poušově, dva dělníci se baví o práci, další hosté sedí u stolu každý sám, a protože samomluvou netrpí, neříkají nic.

Číšník má hosta uvítat

Když Landu o něco později vystřídá Karel Gott, který sděluje, že je jaká je, nastává čas k odchodu. U výčepu se ještě dáváme do hovoru s vedoucím restaurace Miloslavem Lesslem, kterého vůbec nepřekvapuje, že se novináři zajímají o to, jak nová opatření fungují. „Ale teď se dají těžko říkat nějaké závěry. Pondělky jsou slabší, zeptejte se mě tak za týden. Ale víte, něco vám povím – já jsem ještě ze staré školy a musím říct, že je mi trochu trapné. Číšník má hosta uvítat, usadit ho – a ne po něm hned chtít nějaký certifikát. Chápu to, ale vypadá to divně,“ zamýšlí se Lessl.

Našemu rozhovoru naslouchá host, který se představuje jako Čikl. Stavař, pracuje i v zahraničí. „Když jdete v Rakousku, Německu nebo ve Španělsku do hospody, hosti sami hned u vchodu ukážou ten kód, obsluha to načte a hotovo. Tam vědí, že to musí být. Já mám ve firmě tři chlapy, ti si pořád z očkování dělali srandu. No a teď sedí doma, na oběd jít nemohli. Takže se honem honem přihlásili na pátek na očkování tím Johnsonem, je to jednorázová vakcína, tak budou mít pokoj. Ono to lidi naučí. A taky to, že se za ty testy bude muset teď platit. To si každý rozmyslí, jestli sedět doma, nebo se za drahé peníze nechat pořád testovat, anebo se jednou naočkovat a mít pak už klid,“ uzavírá pan Čikl.

V Šedým se prý nekontroluje!

Na Slavické berou nová opatření s humorem, ale přesto certifikát nekompromisně vyžadují.Zdroj: Deník/Milan KrčmářDalším podnikem testu Deníku je hospůdka Slavická. Zde nové opatření berou s humorem, na dveřích k tomu visí vtipné prohlášení (viz fotogalerie). Neznamená to však, že by se zde nekontrolovalo. Sotva usedneme, servírka po nás ihned chce certifikát. Sedí tu jen štamgasti, kteří s očkováním zjevně souhlasí. Pochvalují si, že se jeden jejich známý zastal jisté paní, kterou kvůli očkování urážel nějaký odmítač.

Jako třetí v pořadí měla být hospůdka U Podlipnů nedaleko vlakového nádraží. Jakmile ale vyjdeme ze Slavické, dostáváme hlášku: „V Šedým se prý nekontroluje!“

Rychle tedy měníme plány a sbíháme dolů do města, kde vcházíme do „Šedého“, jak Třebíčáci už desítky let nazývají hotel Zlatý kříž. A opravdu, servírka zde po nás nic nechce. Jenže… Shodou okolností je tu i majitel hotelu Jiří Šmarda, který alespoň od vidění zná půlku města. Zřejmě je mu jasné, že přítomnost novinářů zde není jen tak, a tak raději nic neponechává náhodě. Vzápětí k nám tedy přichází a s velkými omluvami zdvořile prosí o certifikát. „Víte, já sám jsem zvědavý, jak to bude pokračovat. Podle mě tohle opatření do týdne nebo do čtrnácti dnů Ústavní soud zase zruší,“ uvažuje.

I v Šedém tedy vše proběhlo v souladu s požadavky hygieniků. Po tomto malém testu třebíčských restaurací se samozřejmě nabízí otázka, kolik kontrol dnes provedli v rámci celého kraje. Odpověď je ale strohá. „Dnes jsme ještě na žádných mimořádných kontrolách nebyli. Proběhnou až v průběhu tohoto týdne. A na jejich výsledky se zeptejte v týdnu příštím,“ informuje nás ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Šimon Veleba.

Zkrátka a dobře, zeptejte se příští týden. Jak restauratérů, tak hygieniků.