V blízké době žďárským strážníkům přibyde další automobil. „Teď máme vysoutěžený třetí, je ve výrobě, bude to další Hunday Tuson,“ uvedl Kunc. „Nové auto bude hybrid, ale úplně obyčejný. Ten, co se dobíjí z motoru, na nabíjecí stanici se nabít nedá,“ dodal.

Strážníci z Havlíčkova Brodu jezdí ve Škodě Octavia Combi. „Auta máme tři. Vždy jedno z nich po třech nebo čtyřech letech obměňujeme, zařídíme nové, necháme ho polepit a dáme tam tažné zařízení,“ popsal postup Čeloud.

Neustále je v provozu pouze jedno z aut. „Druhé auto se používá, když je strážníků ten den ve směně více a je potřeba zajistit činnost. Třetí auto je vždy připravené jako záložní, případně s ním jezdíme na prevence, akce nebo do škol,“ dodal Čeloud.

Nejvíce aut mají strážníci v Jihlavě

Strážníci v Jihlavě jezdí devíti auty. „Používáme vozy Škody Octavia a Škodu Rapid, Toyoty Corolly a Toyoty Cross a Volkswagen Transporter. Vzhledem k tomu, že pod městskou policii patří i útulek, tak tam máme Fiat Doblo,“ zmínil ředitel městské policie v Jihlavě Stanislav Maštera.

Auta strážníci používají denně. „Životnost těch aut není stejná. U některých to bylo šest let, u jiných deset let. Vozy mají různou výdrž,“ vysvětlil Maštera. „My vozidlo koupíme, zařadíme do provozu a pak ho třeba přesouváme na méně expedované úseky,“ dodává.

Strážníci vozy pravidelně obměňují. „Loni jsme koupili nové vozidlo, předloni také. Průběžně vozový park modernizujeme,“ uvedl Maštera. „Máme čtyři hybridní vozidla, to jsou Toyoty,“ dodal.

Elektromobil pro civilní zaměstnance

V Třebíči přesun strážníků zajišťují čtyři automobily. Toyota Corolla je jediný hybrid, který městská policie má. „Dále mezi služebními vozidly máme Škodu Karoq, Škodu Yeti a Škodu Octavia,“ vyjmenovala ředitelka městské policie v Třebíči Lucie Šerková.

Jeden elektromobil ve výbavě městské policie v Třebíči však je. „Elektromobil máme neslužební. To je Nissan, ale používají ho civilní zaměstnanci městské policie. Není to tedy služební vozidlo. Pořídit jiný elektromobil v plánu nemáme,“ upřesnila Šerková.

Po městě jezdí denně tři služební vozidla a jedno bývá v záloze. „To používáme, když je potřeba, nebo když je nějaké z jiných aut na opravě,“ uvedla Šerková.

I vyřazená auta jsou v Třebíči nadále využívána. „Snažíme se o to, aby byla poslána dál. Poslední služební vozidlo, které jsme z vozového parku vyřazovali, využívá Dům dětí a mládeže v Třebíči nebo knihovna,“ informovala Šerková.

Městská policie chybí

V Pelhřimově městská policie chybí už od roku 1996. Existovala pouze čtyři roky, kdyžpoté zanikla. Strážnická auta tedy městem neprojíždí.

Ve městě se mluvilo o tom, že by městská policie mohla znovu vzniknout. „Nicméně se přistoupilo ke kroku, že se přijal další zaměstnanec na odbor vnitřních věcí městského úřadu na úsek veřejného pořádku a přestupkové agendy. Nyní jsou tam dva pracovníci. Mají na starosti dohlížet na parkování a na veřejný pořádek. Osvědčili se,“ vysvětlila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Kromě pracovníků, kteří hlídají veřejný pořádek, pomáhá i policie České republiky. „S nimi spolupráce funguje velmi dobře,“ upřesnila Unterfrancová. Zda někdy městská policie v Pelhřimově znovu vznikne, není v tuto chvíli jasné.

Auta strážníků na Vysočině jsou poměrně nová a všechna vozidla jsou pravidelně obměňována. Díky tomu s nimi nemá městská policie větší problémy. „U aut se věnujeme běžné údržbě, samozřejmě občas dojde k nějaké poruchovosti vozidel, ale jsou to běžné problémy, které se řeší i s civilním autem,“ vysvětlila Šerková.

Problémy měli strážníci pouze jednu dobu ve Žďáře nad Sázavou. „Když jsme měli naftová auta, tak zlobily, ale teď město kupuje benzínové a s tím problém není. Jelikož auto jezdilo pouze po městě, tak nedokázalo plnohodnotně zregenerovat, proto se zanášeli EGR ventily a filtry pevných částic,“ zavzpomínal Kunc.

Teslu, se kterou by jezdila městská policie po ulicích Vysočiny, tedy zatím není třeba vyhlížet. Místo ní městská policie projíždí spíše v autech Škoda, které nechybí v žádném okresním městě kraje.