Alternativním zdrojem je topný olej, který je vyráběný recyklací jiných olejů. „Je to tedy topný olej na bázi odpadních olejů, vyrobený recyklací. Má v podstatě stejné parametry výhřevnosti jako lehký topný olej. Splňuje to emisní limity, které jsou na to nastavené,“ sdělil jednatel Novoměstské teplárenské Ondřej Pekárek.

Ceny tepla na rozumné úrovni

Používání tohoto paliva obnáší investici do úpravy technologií, jako jsou nákupy nových hořáků, olejových nádrží a různá propojení. „Celkově to vychází mnohem levněji než kdybychom na příští rok kupovali plyn. Díky tomu snad dokážeme udržet cenu na nějaké rozumné úrovni. Plyn je nakoupený ještě do konce tohoto roku. Budu se snažit zprovoznit olejové hospodářství už během podzimu, hlavně kvůli tomu, pokud by plyn vypnuli. V dnešní době si nemůžeme být ničím jistí. Tak abychom měli připravenou nějakou alternativu a abychom mohli topit bez přerušení,“ řekl Pekárek.

Cena tohoto topného oleje se odvíjí od podobného produktu, který se vyrábí z ropy. „Přímo z ropy není, ale vzhledem k tomu, že je to parametrově podobné tak se cena odvíjí od ropného produktu. Ropa od začátku krize vzrostla maximálně dvakrát a plyn vzrostl dvacetkrát, tak šance, že se vyhneme nějakému opravdu skokovému zdražení je velká,“ uvedl Pekárek.

Místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek by byl v předpovědích opatrnější. Pan Pekárek tvrdí, že ceny za tento olej by se v příštím roce měly pohybovat v cenách letošního roku. Já jsem v těchto věcech opatrný. Pokud to ještě není funkční, tak bych s předpověďmi nepředbíhal,“ uvedl Marek.