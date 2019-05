Velmi disciplinovaní voliči byli například v Rosičce, kde volilo celkem 62,16 procent obyvatelstva, což byla ve žďárském okrese vůbec nejvyšší volební účast. Na paty ovšem Rosičce šlapou Moravecké Pavlovice se svými 60,78 procenta. V rámci okrsku jsou ovšem tato čísla ojedinělá, ve většině obcí přišla k volebním urnám pouze přibližně třetina voličů, průměrná volební účast byla 29,49 procenta, což jen potvrdilo neoblíbenost evropských voleb.

Stejně jako v celé České republice, také ve žďárském okrese zvítězilo hnutí ANO 2011. Podařilo se mu na svou stranu získat 5459 voličů, získalo tak 19,55 procenta platných hlasů.

17,82 procenta ze všech platných hlasů si na své konto připsala Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, svůj hlas jí dalo 4975 lidí.

Třetí příčka na stupni vítězů patří patří České pirátské straně se 3534 hlasy a 12,66 procenta. Hned za ní se s 3286 hlasy a 11,77 procenta umístila Občanská demokratická strana.

Velké zklamání – a to nejen na Žďársku zažila Česká strana sociálně demokratická. Tu kromě již zmíněných čtyř vítězů předběhly ve žďárském okrese také Koalice STAN, TOP 09, Komunistická strana Čech, Moravy a Slezska i Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. „Je to velké zklamání. Je vidět, že se sociální demokracii nepodařilo občany přesvědčit o tom, že je v Evropském parlamentu schopná obhájit jejich zájmy. Je to pro nás opravdu tvrdá rána a musíme se zamyslet nad tím, jak dál,“ řekl starosta Nového Města na Moravě a zároveň místopředseda České strany sociálně demokratické Michal Šmarda s tím, že dobrou zprávou pro něj naopak je, že ve volbách vyhrály proevropské strany.

„Je to jasný signál o proevropské orientaci České republiky,“ poznamenal Michal Šmarda.