Chybějící zázemí je dle vedení města nejslabším článkem místa, kam na prohlídku přijde přes třicet tisíc návštěvníků ročně. „Je pravda, že zázemí tam vlastně žádné není. Já jako turistka jdu na Zelenou horu na hodinku, dvě, takže se to dá zvládnout. Když tam ale průvodci nebo kastelán musí vydržet v zimě i celý den, je to strašné. Je tam zima i v létě, natož když mrzne,“ uvedla Kateřina Slámová z Nového Města na Moravě.

Vybudovat zázemí pro památku UNESCO je letitým závazkem města. „Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je jednou z nejhezčích památek v Česku. Bohužel je velice špatné, že turisté, hosté a umělci dnes nemají možnost využití zázemí, ať už hygienického či informačního. Jsem opravdu rád, že se nám povedlo s Ministerstvem kultury a památkáři najít shodu, kde bude zázemí umístěno. Současně se nám společně s farností podařilo vyhlásit architektonickou soutěž a výsledek je opravdu to nejlepší z nejlepšího,“ sdělil starosta města Martin Mrkos.

Již s vyhlášením záměru na stavbu zázemí ale byla spojena i petice obyvatel, kteří žijí v přilehlých oblastech. Výběru výsledného projektu se tak zúčastnila i zástupkyně petičního výboru Irma Poděbradská. „Výběr návrhů byl korektní a s vyváženou diskuzí všech porotců. Vybraný projekt je i z naší strany považován za nejlepší, a to v rámci zadávací dokumentace. To však náš postoj k dokumentaci nemění a stále považujeme soutěž za chybně zadanou,“ uvedla za petiční výbor Poděbradská.

Petiční výbor žádá, aby další kroky podnikány nebyly a uskutečnila se diskuze se širokou veřejností. Jejich cílem je najít novou lokalitu bez limitujícího omezení nadmořskou výškou. „Po jednání se zástupci města jsme obdrželi normy, ze kterých má vycházet nutnost umístit stavbu v úrovni pod 600 metrů nadmořské výšky. Žádné takové omezení a nařízení ale v podkladech nejsou,“ dodala Poděbradská.

Plánované zázemí má vzniknout ve spolupráci s církví. Farář žďárské farnosti diskuzi s obyvateli vítá. „Nikdy nelze opomenout diskuzi s občany. Já jsem rád, že se veřejnost zajímá. Jedná se o citlivé místo a lidé přirozeně reagují na to, co se kolem nich děje. Domnívám se ale, že vítězný návrh uspokojí i ty, kteří podepsali petiční arch s určitými obavami. Nechceme stavět nějakou extra budovu, která by skrývala přednáškové prostory, takových míst máme dost. Bude to opravdu především zázemí pro poutníky, průvodce a kastelánku. Být celoročně v zákristii, kde je jeden stupeň nad nulou, to je o zdraví,“ popsal základní problém současného zázemí farář žďárské farnosti Vladimír Vojtěch Záleský.