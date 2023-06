To, že je v bývalé židovské modlitebně Centrum levného nákupu se zbožím z Asie, připadá nedůstojné Josefu Zivčákovi. „Nakupovat do obchodu nechodím, protože mi to připadá neuctivé vzhledem k tomu, o čem to místo původně bylo. Byl bych radši, kdyby tam například vzniklo židovské muzeum, které by mapovalo zdejší události za druhé světové války. A když nebude tohle, tak snad to aspoň opraví a vrátí místu původní důstojnost,“ okomentoval změnu muž z Velkého Meziříčí .

Zivčáka zároveň potěšilo, co se s prodejnou v blízké době stane. Současný obchod totiž do dvou měsíců skončí. Prodejci si zatím nejsou jistí, jestli ve Velkém Meziříčí definitivně ukončí provoz, nebo si otevřou prodejnu jinde ve městě. Deníku to za Centrum levného nákupu řekla Linh Bui. „Zkusili jsme už jinou lokaci najít, ale to nevyšlo. Ještě uvidíme, co bude dál. Ale postupně se budeme muset zboží zbavit a vystěhovat se,“ předeslala žena, co do konce srpna nastane.

Velké Meziříčí může synagogu dostat za jednu korunu. Chce využívat i její okolí

S tím, že konec přijde, prodejci dopředu počítali. „Obchod tady máme okolo deseti let a za tu dobu se řešilo několikrát, že město synagogu jednou získá. Nejsme tedy překvapení, že k tomu nakonec skutečně došlo. Rodiče dopředu věděli, že se to jednou stane,“ řekla Bui s tím, že byli vždycky spokojení s komunikací s Židovskou obcí Brno.

Právě ta synagogu nakonec Velkému Meziříčí darovala. Dokončení převodu trvalo několik let a u završení byl i předseda Židovské obce Brno Jáchym Kanarek. „Dohodli jsme se na bezplatném převodu synagogy i na jejím budoucím využití pro kulturní účely. Bude to v duchu židovských tradic a podle zásad neodporujících judaismu a původnímu účelu stavby. Ta bude sloužit, jak městu, tak jeho obyvatelům,“ informoval Kanarek.

Ve velkomeziříčské synagoze je prodejna, podívejte se:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Že místo prodejny budou v synagoze nově koncerty, přednášky či výstavy, potvrdil velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras. „Naším cílem je Novou synagogu pozvolna oživovat a zaplnit ji i workshopy, happeningy či charitativními akcemi. Synagoga bude součástí společenského života ve městě,“ uvedl starosta.

Přestože město získalo budovu, která na sebe poutá pozornost, zadarmo, do budoucna počítá s nutnou opravou. Ta bude potřeba, i když je zatím synagoga podle stavebně-technického průzkumu stabilizovaná. „V dohledné době ale oprava nebude. Máme rozjetou rekonstrukci zimního stadionu, čeká nás knihovna a náměstí. To jsou velké investice,“ přiznal Kaminaras, který je původním vzděláním architekt.