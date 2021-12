Jejich popis oblíbeného rybníka je trochu odlišný od dnešní situace. „Byl daleko nižší stav vody. Proto ty pláže. Byly skutečně písčité. Koupání bylo naprosto ideální, čistá voda, co si člověk může přát víc. U Sykovce bývala také vysokoškolská ozdravovna. Tam jsme chodili hrát volejbal,“ vzpomínala před lety na oblíbené koupací místo Alena Štěpánková Veselá, varhanistka a bývalá rektorka Janáčkovy akademie múzických umění, jejíž rodiče nedaleko Sykovce postavili koncem třicátých let minulého století chatu.

Obec Tři Studně se už více než před rokem rozhodla navrátit rybníku jeho původní podobu. Ta se postupně vytratila vzhledem k intenzivnímu chovu ryb. Sykovec tak na nějaký čas patřil především rybářům. I když si příslušníci Petrova cechu tuto lokalitu nemohli vynachválit a dokonce tam pořádali mistrovství republiky v muškaření, rekreanti měli jiný názor. „Já jsem rád, že rybáři tam už nejsou. Byli sice místní atrakcí, ale pro koupající znamenali značné omezení,“ podotkl častý návštěvník Sykovce David Kučera z Brna.

Dnes je rybník v rukou obce a právě nyní je bez vody. „Zbyla tam trocha ryb. Byli tam nějací ježdíci a okouni, ti se museli vylovit. Teď necháme Sykovec chvíli vymrznout, a pak začneme znovu napouštět,“ vysvětlil starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Obec chystá také odbahnění. To je ale zatím pouze ve fázi přípravy projektu. „Ještě nemáme ani vyřízené povolení. Uvidíme, jestli se to podaří v příštím roce,“ pronesl Brabec.

Během několika týdnů by se měla voda do Sykovce znovu začít napouštět. Tak, aby byl do nové sezóny rybník opět plný. „Musíme stihnout jarní tání,“ usmál se starosta Brabec.

I ryby by se měly do rybníku vrátit. I když pouze vybrané druhy a v omezeném množství. Rybník totiž pomalu zarůstá rákosem a travinami, a s tím by mohli šupináči pomoci. „Rybí obsádku řešíme s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy. Jakmile se ryby do rybníku vrátí, zarůstání by se mělo zmírnit. A pomoci by mělo i plánované odbahnění,“ řekl Miloš Brabec.

Malou vadou na kráse byla letos uzavřená rybárna. Tam se scházeli nejen rybáři, ale také výletníci, kteří šli právě kolem. Mohli si tam dát něco k uhašení žízně nebo si pochutnat na uzené či pečené rybě. I s obnovou tohoto oblíbeného místa ale obec počítá. „Řešíme rekolaudaci rybárny. Máme projekt, teď jednáme se stavebním úřadem. Jde nám o to, aby se rybárna mohla zase začít užívat,“ potvrdil starosta Tří Studní Brabec.

První sezóna bez rybářů prý byla, i navzdory zarostlému břehu a zavřené rybárně, úspěšná. „Lidé byli spokojeni. Tolik krásných e-mailů jsem za tu dobu, co starostuji, ještě nedostal. Návštěvníkům se u nás moc líbilo,“ pochválil letošní letní koupací radovánky Miloš Brabec.