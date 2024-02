Chybí už jen udělat přeložku elektrického vedení. Pak začnou ve Svratce pracovat na výstavbě nového parkoviště. To vznikne u tamní sokolovny a usnadní cestu pacintům k dětské doktorce i turistům, kteří se jedou projet po okolí na lyžích. Celkem bude v místě třináct parkovacích míst. Ve Svratce už navíc zadali studii na další parkoviště.

Ve Svratce vznikne nové parkoviště u sokolovny; Zdroj: Se souhlasem města

Jedno z nových parkovacích míst bude pro invalidy. Starosta Svratky Petr Řádek řekl, že půjde o to nejbližší k sokolovně. „Snažíme se jim cestu co nejvíc ulehčit. Ale to i zdejším nebo turistům. Parkovat tady budou ti, kteří jedou na tenisové kurty, k dětské lékařce nebo i na trhy. Vytrhne nám to trn z paty. V okolí není totiž moc volných míst k stání. V době výstavby nikdo moc nepočítal s tím, že se doprava o tolik rozroste,“ komentoval starosta a dodal, že práce neovlivní chod sokolovny ani provoz v okolí.

S výstavbou chtějí začít ve Svratce do května. Hotovo by mělo být do začátku prázdnin. Ve městě by následně chtěli s rozšiřováním parkovišť pokračovat. „Zadali jsme nedávno studii, která řeší parkování u školy. Situace tam není úplně ideální. Chtěli bychom tím vyřešit vjezd i výjezd. Plus by to sloužilo i těm, kteří jedou k tělocvičně nebo na koupaliště. Jen by to byl drahý projekt. Začátek výstavby by v tomto případě chvíli trval. Máme důležitější akce jako třeba vodovody a kanalizace,“ upřesnil starosta.