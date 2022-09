Chodník plný hvězd se nachází na náměstí ve Velké Bíteši před restaurací u Raušů. Založil ho hoteliér Jiří Rauš, kterému restaurace patří. Hvězdy do chodníku vsazují již dvacet let. „Vidíte, na to se mě nikdo pořádně nezeptal, ani jsem si tím pádem neuvědomil, že máme výročí,“ směje se hoteliér. S chodníkem v Bíteši začali v roce 2002.