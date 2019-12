Organizátorům ankety se každým rokem sejde kolem 70 nominací. „Stává se nám ale, že se někteří přihlášení učitelé nechtějí zúčastnit regionálního kola nebo že děti věnují svému pedagogovi nominaci do soutěže jako dárek k Vánocům, ale učitelé ji nepřijmou. Tento počet se nám tedy potom ještě zhruba o deset nominací sníží. Průměrně tak soutěží kolem 60 či 65 učitelů,“ řekl Slávek Hrzal.

V uplynulém ročníku ankety bojovali za Vysočinu Lucie Topinková ze druhé Základní školy Žďár nad Sázavou nebo Jiří Palán ze Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, který se navíc stal Ámosem Vysočiny 2019.

V ročníku 2017/2018 o titul Zlatý Ámos bojoval například Jaroslav Trnka z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. Ve školním roce 2016/2017 přihlásily do soutěže učitelku Martinu Hanákovou děti ze Základní školy Jihlava, Seifertova.

V roce 2016 se z Kraje Vysočina v soutěži potkaly Lucie Bečková ze Základní školy Na Pražské Pelhřimov a Alena Michálková ze Základní školy Černovice, která si vybojovala hned dva tituly, a to Ámoska Vysočiny 2016 a Dětská Ámoska 2016. „Na anketu Zlatý Ámos vzpomínám velmi ráda a s velmi pozitivními myšlenkami, protože mě to obohatilo neskutečným způsobem. Dokázala jsem věci, o kterých jsem si myslela, že bych nikdy v životě nedokázala, zažila jsem spoustu krásných chvil a dostala jsem se na místa, kam bych se jinak nedostala,“ pochvalovala si Alena Michálková nedávnou zkušenost.

Dodala také, že nebýt obrovské snahy a úsilí všech dětí a jejich rodičů a neskutečné podpory všech nejen ve škole, ale i ve městě, ze soutěže by ze strachu utekla. „Už to, že jsem to dokázala, je pro mě osobně velký úspěch, i když samozřejmě já sama jsem v tom sehrála úplně minimální roli. Byla to velká práce rodičů a dětí, že jsem dopadla tak, jak jsem dopadla. Bez nich by to nemělo vůbec žádný smysl,“ dodala skromně černovická učitelka.

Přihlásit pedagogy mohou žáci základních škol a studenti středních škol do 31. prosince. Do přihlášky musí napsat stručnou charakteristiku svého kandidáta, popsat jednu společně prožitou příhodu a sehnat podpisy 100 osob, které s přihláškou souhlasí. Podepsat se mohou nejen žáci školy, ale i rodiče žáků, kolegové nominovaného kantora a mimo jiné také bývalí žáci.

V lednu a únoru pak proběhnou regionální kola, ze kterých postoupí šestnáct nejúspěšnějších do semifinále. Semifinalisté pak sami rozhodnou, koho pošlou do březnového finále. A symbolicky na Den učitelů budou na galavečeru ankety oficiálně korunováni noví Ámosové, a to Zlatý, Dětský, Ámos sympaťák, fyzikář a matikář.

Všechny správně podané přihlášky postupují do regionálních kol. „V regionálních kolech se poprvé osobně setkáme se všemi nominovanými a jejich žáky. A chceme učitelkám a učitelům především pogratulovat k vítězství,“ informoval ředitel ankety.

Podle názoru organizátorů všichni nominovaní vyhráli u svých žáků a studentů, tedy u těch, se kterými se denně potkávají ve škole a prožívají s nimi nejen věci hezké, ale i složité a nepříjemné. „Vítězství u vlastních žáků je to nejdůležitější. Pak už jde jen o to, vybrat v regionálních kolech, semifinále a finále jednoho Zlatého Ámose, reprezentanta všech nominovaných,“ dodal Hrzal.

Anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos má už více než čtvrt stoletou tradici. „Za tu dobu jsme měli možnost poznat řadu úžasných pedagogických osobností,“ pochvaloval si Slávek Hrzal. „Nebýt učitelek a učitelů, kteří svou práci zvládají tak, že jsou svými žáky uznáváni, obdivováni a milováni, nemohla by existovat anketa o nejoblíbenějšího učitele. A stejně tak, nebýt žáků a studentů, kteří jsou ochotní sepsat přihlášku a obhajovat své učitelky a učitele v regionálních kolech, v semifinále a společně s nimi účinkovat ve finále, neměl by realizační tým Zlatého Ámose co organizovat,“ dodal Hrzal.