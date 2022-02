Kino myslí i na lidi bez partnera. „V Kině Vysočina jsme letos pamatovali i na ty, co jsou single. Pokud někdo nemá partnera, šestá řada bude určena jenom pro ně. Žádný zamilovaný pár je nebude obtěžovat. I single lístek bude zařazen do slosování o ceny, a navíc, abychom nezadaným udělali radost, každý od nás dostane kytičku. Kdo ví, třeba v šesté řadě potká svoji spřízněnou duši,“ pozval do kina jeho dramaturg Aleš Hrbek.