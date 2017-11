Svatý Martin rozdával zlaté dukáty v Martinicích

Martinice – Kde jinde si připomenout svátek svatého Martina, jenž připadá na 11. listopad, než v Martinicích – vesnici na Velkomeziříčsku, kterou s Martinem pojí i název.

Také letos tam příjezd světce na bílém koni očekávaly davy lidí, především dětí. Svatomartinská pouť tu má totiž dlouhou tradici. „Letos se koná již po osmadvacáté,“ připomněl Michal Drápela, starosta Martinic.

Světec na svém bělostném oři, doprovázen menší družinou, dorazil k tamnímu kulturnímu domu krátce po nedělním poledni, když skončila tradiční mše. A nejel s prázdnou. Do chumlu dětí padaly celé hrsti zlatých mincí, samozřejmě čokoládových. „Ulovila jsem jich šest, to je mnohem víc než minule. To mi musela alespoň jednu chytit máma,“ pochlubila se sedmiletá Anežka, která se svými rodiči přijela z nedalekého Velkého Meziříčí. Mince padaly i z košů dalších dvou členek Martinovy družiny, které jely na hnědých koních.

Do sedla bělouše usedl v roli Martina Viktor Fiala, který rozhodně nepřijel do vesnice v tento čas poprvé. „Dělám tady Martina už od roku 1999. Tehdy jsem sem přijel více méně neplánovaně za kamarády - na bílém koni, který se jmenoval Ned. Když jsem dorazil, začalo chumelit, lidé se vyhrnuli po mši a bylo z toho velké nadšení. Rok nato do vsi dokonce přijel na svatého Martina biskup Vojtěch Cikrle. Od té doby sem jezdím, vynechal jsem, tuším, jen dva roky,“ zavzpomínal Viktor Fiala. Ten je společně se svou ženou Terezou jádrem Spolku historického jezdectví Kvintána a aktuálně žije na statku Široký Důl u Poličky.

A co je na práci s koňmi na velkých akcích s mnoha lidmi nejtěžší? „Určitě to nemůže dělat kdejaká kobyla ze stáje. Musí to být stoprocentně spolehlivý kůň – klidný, prověřený a poslušný. Protože přece jen se mu pod nohama plete plno lidí, hlavně dětí,“ vysvětlil představitel svatého Martina. V neděli však podle jeho slov byla nejtěžší spíše samotná cesta do Martinic. Počasí totiž zaúřadovalo a kolem Roženeckých Pasek komplikovalo cestu náledí.

Poté, co svatý Martin a jeho pomocnice rozdali zlaté dukáty, vydala se družina i se všemi diváky na martinické fotbalové hřiště, kde na zájemce čekal pestrý program. Děti se mohly svézt na koních i ponících nebo sledovat rytířské představení. Svatý Martin změnil úbor a předvedl divákům práci rytíře s mečem, dřevcem nebo kopím. Přítomní mohli vidět také skoky koně přes překážky, a to dokonce i hořící.