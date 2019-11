Sraz poutníků je v 10.30 hodin u místní zvonice. Poté bude následovat položení věnce u pomníku padlým v I. světové válce. Průvod se následně přesune ke kulturnímu domu, kde přítomné čeká mše svatá. Tam ve 12 hodin přijede i svatý Martin.

To ale ještě nebude ani zdaleka všechno. Vyvrcholení čeká návštěvníky na místním fotbalovém hřišti, kde se stanou přímými účastníky rytířského turnaje na koních. „Jezdíváme se na Svatomartinskou pouť do Martinic podívat, bývá to opravdu moc pěkné. Ani letos nevynecháme,“ slíbila Jana Sobotková ze Žďáru nad Sázavou.

Trochu jinak se na příchod svatého Martina připravili ve Velkém Meziříčí. Tamní Svatomartinský trojboj se uskuteční v pondělí 11. listopadu v místním sportovním centru. Návštěvníky čeká půlhodinový alpinning, třicetiminutový spinning a stejně dlouhý jumping spojený se závěrečným protažením celého těla. Aby bylo svatomartinské tradici učiněno zadost, bude ke cvičení patřit i ochutnávka čtyř druhů svatomartinských vín.