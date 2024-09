Svatováclavské slavnosti na Medlově nabídnou bohatý program pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné stánky, tvořivé dílny, projížďky na koních, šermířská vystoupení a hudební produkci. Součástí akce bude i Rodinný čtyřboj s atraktivními c

Řemeslné stánky, tvořivé dílničky, projížďky na koních, malování na obličej, šermířské představení, hudba zpěv i rodinné soutěžní klání. To vše, a ještě mnoho dalšího, nabídne v den svatého Václava v rámci Svatováclavských slavností Hotel Medlov.

„Přijďte si pochutnat na domácích honzácích, kremrolích, klobáskách z udírny, masíčku z grilu nebo třeba na levandulové limonádě z medlovské zahrádky,“ láká na další bonus slavností, připravované pochutiny, Klára Piskořová, spolumajitelka hotelu.

Svatováclavské slavnosti jsou dalším střípkem v mozaice letošních medlovských aktivit, které odstartoval prvorepublikový ples a zimní koupání otužilců. Oslavili tam také narozeniny, promítali filmy v letním kině, sešly se tam Čezety a další jednostopá vozidla a uskutečnila se tam i vílí slavnost při modrém úplňku se sběrem kontryhele, nezbytné přísady pro jedinečný nápoj, který lze ochutnat jen v medlovském hotelu - Medlov Kontryhel Gin.

Na Medlově se už sice také rozloučili s prázdninami, teď ale lákají na další dobrodružství, kterým jsou chystané Svatováclavské slavnosti. Jejich součástí je i takzvaný Rodinný čtyřboj. „Každé soutěžní družstvo by mělo mít minimálně tři členy. Registrace je od půl druhé do půl čtvrté,“ uvádí termín, kdy se musí rodinná soutěžní družstva do sportovně-vědomostního klání přihlásit, produkční Hotelu Medlov Jana Kakačová.

Soutěžit se bude, jak už název napovídá, ve čtyřech disciplínách. „První z nich je turnaj v ruském kuželníku. Dále se utkají ve skákání přes pruženku, budou prostě skákat tradiční školku se skákací gumou. Tak jak ji děti skákaly kdysi,“ popisuje Jana Kakačová.

Třetí sportovní disciplínou Rodinného čtyřboje je střelba laserovými malorážkami. „Každý tým bude mít pět pokusů a budou se počítat trestné body za nesestřelení terče. Podobně, jako to známe z biatlonu,“ vysvětluje produkční hotelu.

Vědomostní stopovaná, poslední z disciplín, nahradí loňský vědomostní kvíz. „Ten byl více zaměřený na dospělé. Soutěžící museli řešit otázky z historie, architektury a skutečností týkající se Medlova. Letos se zaměříme více na děti. Vědomostní stopovaná bude spojená s medlovskými pohádkovými stezkami,“ potvrzuje Jana Kakačová.

Vyhlášení výsledků je naplánováno na hodinu sedmnáctou. A výherci se mají věru na co těšit. „Jednou z hlavních cen bude poukaz na pobyt pro dvě osoby na dvě noci. Ale ani ti, co nevyhrají, nemusí být smutní. Děti dostanou nějakou cenu vždycky,“ prozrazuje Jana Kakačová.

Na své si ale 28. září na Medlově přijdou také návštěvníci, kteří se do Rodinného čtyřboje nepřihlásí. Čeká je velmi pestrý a bohatý program, který začne už ve 14 hodin. Divácky velmi atraktivní budou určitě vystoupení šermířské skupiny Corvidae, které se uskuteční ve 14.30 a 16.30 hodin.

A oproti loňsku budou Svatováclavské slavnosti i o něco bohatější. „Letos jsme přidali i hudební složku. Zahraje nám kapela Dou NaBoso, což je dívčí folkové trio. Svými písničkami vyprávějí o životě, cestování nebo o přírodě. Vystoupí v 15 hodin,“ upřesňuje Jana Kakačová a dodává: „28. září budeme na Medlově slavit zároveň i Den architektury. Tento den bude plný netradičních prohlídek. Jan a Klára Piskořovi provedou zájemce od sklepa až po střechu a představí jim hotel z pohledu technického, uměleckého, architektonického i historického.“ Den architektury si pak na Medlově ještě jednou zopakují, a to v sobotu 5. října.