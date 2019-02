Křesťané tento zvyk spojili s legendou o světci Valentýnovi, který i přes zákaz císaře Claudia II. oddával zamilované páry, za což si vysloužil žalář a později popravu. Následně se díky svému osudu stal patronem zamilovaných. „Líbí se mi, že se tento svátek uchytil i u nás. Myslím si, že každá příležitost k tomu, aby si lidé dali najevo, že se mají rádi, je dobrá. Navíc je to hezké udělat si společný příjemný večer,“ je přesvědčená studentka Hana Chybová z Jihlavy.

Svátek zamilovaných drží především mladí lidé. Starší generace si na něj tak docela nezvykla. „Ten svátek je tak trochu umělý a spojený především s komercí. S manželkou Valentýna neslavíme. Žijeme spolu třicet let, nejsme zamilovaní, ale máme se rádi. A mezi tím je podle mého názoru rozdíl. Svátek zamilovaných je opravdu jen pro ty mladé - my se máme rádi každý den,“ uvedl Vlastimil Bubeníček z Velkého Meziříčí.

Valentýn nechává chladným i operního pěvce pocházejícího ze Žďáru nad Sázavou Jakuba Pustinu. „Já jsem neslavič, vždycky jsem to tak měl. Na tento svátek jsem si nezvykl, vnímám ho spíš jako marketinkový tah. Osobně jsem toho názoru, že lidé si mohou svoji lásku dávat najevo kdykoliv, a není k tomu potřeba nějaký konkrétně stanovený den,“ vyjádřil se šestatřicetiletý operní pěvec.

Z Valentýna mají naopak radost obchodníci, kteří se na něj takticky připravují už od začátku roku. 14. únor coby den zamilovaných, který potěší všechny romantické duše, je rovněž dobrým obchodním tahem. Třeba právě v květinářstvích, kde se v těch dnech dveře netrhnou. Ne nadarmo se říká, že květinou se nic zkazit nedá. Zejména ženami, které si na svátek zamilovaných obzvláště potrpí, jsou ceněny. Ve většině provozoven mají připravenou speciální „srdíčkovou“ vazbu v dostatečném množství. „Nejvíce žádané jsou tradičně červené růže. A pak také tulipány, nejenom červené, ale různobarevné, což už je zároveň i předzvěstí blížícího se jara,“ vyjádřila se květinářka ze žďárského Rozkvetlého domova Magda Lebišová.

Na originální nabídku letos hodlají vsadit v květinářství v Kamenici nad Lipou, nicméně i květinářka Marie Burešová potvrzuje, že v oblibě jednoznačně vedou rudé růže. „Do různých papírových krabiček aranžujeme kytičky umělé, ale i živé. Zatím se to rozjíždí, ale na Valentýna jsme objednali spoustu boxů, do kterých budeme zapichovat živé květiny. Je to zase něco úplně jiného, ale vypadá to skvěle a teď je to hodně in,“ uvedla Marie Burešová.

Nejenom jako svátek zamilovaných, ale i jako příležitost k povyražení pojali 14. února sportovci ze Žďárské Ligy Mistrů. V pořadí už potřetí v tento den uspořádají Valentýnský běh Žďárem nad Sázavou, kdy jeho účastníci na sobě mají mít nejlépe růžové plavky nebo spodní prádlo „vytuněné“ zimními doplňky v podobě šál, kulichů, rukavic či podkolenek. „Při dobrém počasí se běží 800 metrů, při nepříznivém jenom 300. Pak se běžci navrátí do hotelu Hajčman, kde se převléknou a zahřejí,“ přiblížil za pořadatele Jiří Šustr.