Svatební sál v Horácké galerii byl letitým přáním místních. Vznikl v prostorách, kde dříve byla stálá výstava Vincence Makovského a i výzdobu síně tak tvoří díla významného sochaře.

„Reliéfy na stěnách jsou od akademického sochaře Vincence Makovského, novoměstského rodáka. V létě se pak svatby konají na nádvoří Horácké galerie," informovala ředitelka galerie Věra Staňková. Svatební sál je krásně zařízený a nabízí i zázemí pro svatebčany. Mezi další nabízené prostory města patří Horácké muzeum či radnice. Tam se mohou snoubenci nechat oddat přímo v kanceláři starosty.

Město je nakloněné i alternativním místům pro konání obřadu. Ať už uvnitř nebo venku v krajině, na všem se dá při dodržení základních požadavků domluvit. „Potřebujeme povolení nebo souhlas majitele pozemku, případně provozovatele podniku. A svatba se musí odehrát v katastru města nebo v obci, která spadá pod matriční obvod,“ shrnula Aneta Linková z městského úřadu.

Snoubenci si tak třeba přejí svatbu v novoměstském Arboretu, v kavárně Kafé 133 či u Třech křížů s krásným výhledem na panorama města. „Já osobně jsem pro klasické svatby. V Novém Městě jsem byla na obřadu v Horácké galerii a v kostele svaté Kunhuty. Byly to krásné obřady a jak civilní, tak církevní má něco do sebe. Musím ale uznat, že představa svatby v altánku v Arboretu nebo v Kafé 133 se mi moc líbí. Jsou to krásná místa, takže úplně chápu, že si je někdo zvolí pro svůj svatební den,“ řekla s úsměvem Markéta Dostálová z Nového Města.

V Novém Městě se během posledních pěti let uskutečnilo téměř čtyři sta svateb. Naplánovat velký den ale obnáší mnoho zařizování a formalit. I proto přišlo vedení města s přehledným průvodcem. Snoubenci tak zjistí, jaké dokumenty si musí připravit, jak je to s poplatky, termíny i obřadními místy. Společně s manuálem zprovoznilo město i rezervační systém. „Chtěli jsme mít všechny informace jednoduše a přehledně pohromadě. Rezervační systém usnadňuje práci kolegyň matrikářek a snoubenci si rychle vyberou volný termín,” sdělila Aneta Linková z městského úřadu.

„Svatbu v blízké době úplně neplánujeme, ale nikdy není na škodu mít informace navíc. Manuál jsem viděla na stránkách města a moc se mi líbilo jeho provedení. Od sestry vím, že je kolem svatby spousta zařizování, takže přehled se určitě hodí. A myslím, že díky rezervaci si snoubenci ušetří několik cest na úřad,“ zhodnotila svatební manuál Dostálová.