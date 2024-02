Lidé z okolí doufají, že to ve městě zpestří a rozšíří nabídku zboží. Mezi ty, kteří další obchod v Bystřici vítají, patří Vladimír Kobza. „Když to postaví, mohlo by to lidem ušetřit čas. Já bydlím v Písečném, takže nebudu muset kvůli nákupu zajíždět tolik do centra. Podobně to určitě budou mít i obyvatelé Dalečína nebo Janovic. Sice už ve městě máme Albert a Penny, jenže konkurence by taky nemusela být od věci,“ zamyslel se nad situací muž. Kvůli podrobnostem Deník oslovil řetězec, který se ve městě pobočku chystá otevřít.