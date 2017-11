Studnice hostily psí závody. Na start se postavili ridgebackové i bulíci

Studnice – Studnice na Novoměstsku se o víkendu staly psím rájem. Na své si tam přišli zejména ti nejlepší čtyřnozí přátelé člověka, kteří bezmezně milují hru a pohyb.

„Pětkrát v roce organizujeme závody a pětkrát v roce trénujeme. Scházíme se pravidelně. Tentokrát jsme uspořádali poslední závody tohoto roku,“ uvedla hlavní organizátorka akce a zároveň předsedkyně RR sport teamu Šárka Bravencová.

V závodu v coursingu se čtyřnozí mazlíčci snaží dostihnout střapec uvázaný na nekonečném navijáku. Který z nich proběhne dráhu nejrychleji, je vítězem. Vše je měřené optickou časomírou. Přestože se členové RR sport teamu zaměřují především na ridgebacky, závodů se může zúčastnit jedinec kteréhokoliv plemene. „Primárně jsme klub pro ridgebacky, ale jsme rádi, když se závodů účastní co nejvíce psů. Tentokrát začínají ridgebackové, po nich další příchozí a následně pitbulové a stafbulové,“ potvrdila Šárka Bravencová.

Na závody se sjelo okolo osmi desítek psů se svými páníčky. Do Studnic se vydali ze všech koutů České republiky. „Máme křížence amerického pitbulteriéra. Je mu dva a půl roku a coursing zkouší poprvé. Nejprve jsme s ním jen tak trénovali, ale když jsme viděli, jak ho to baví, tak jsme si řekli, že zkusíme i závody. Je to pes, který potřebuje pohyb, takže je hrozně spokojený,“ prohlásila Natálie Lekešová z Českých Budějovic.

„My na závody chodíme pravidelně. Nejhorší je na konci závodu psa odtrhnout od střapce. Chce svou kořist a nechce ji pustit. Psy to strašně baví a nás taky. Máme tady už spoustu známých, jsme jedna velká rodina,“ pochválila závody další z přítomných Zuzana Nováková z Pardubic, která je majitelkou tříleté pitbulteriérky.

O tom, že coursing lidi dokonale stmeluje, svědčí i skutečnost, že se z majitelů psích závodníků postupem času stávají spoluorganizátoři klání. „Máme dvě fenky ridgebacka – šestiletou a devítiletou. S tou starší jsme na coursing začali chodit v době, kdy jí byl rok. Se Šárkou Bravencovou jsem se tehdy setkal na výstavě a ona nás na závody pozvala. Začali jsme to zkoušet a moc se nám to líbilo. Postupně jsem se zapojil i do organizace závodů,“ popsal svou cestu od původního „oťukávání“ až po současnou pravidelnou pomoc při závodech Jan Bukovský z Rokytna.

Coursing je sport pro radost. Těší se z něj psí mazlíčci i jejich páníčkové. „Může si ho přijít vyzkoušet kdokoliv s jakýmkoliv pejskem. Stačí se podívat na naše webové stránky www.rr-sport.eu, tam lze najít aktuální informace o místě i časen konání závodů. Jsme sice zaměřeni na ridgebacky, ale děláme závody i pro „bulíky“. Závodníky dělíme pouze podle výšky – do a nad čtyřicet centimetrů,“ poznamenal Jan Bukovský.

Něžné označení „bulíci“ patří bulteriérům a příbuzným rasám, jejichž zástupce někteří neprávem považují za krvelačné bestie. Na závodech se tito psi s pověstí neúprosných bojovníků chovají stejně, jako všichni ostatní. Nejdůležitější je pro ně radost z pohybu a ze hry. Milují zábavu a tu jim coursing dokonale dopřeje.