Společnost EGÚ Brno, která unikátní pozorovací stanici provozuje, se odstranění brání. Data ze Studnic zahrnují zajímavé údaje. Využívají je energetici, správci telekomunikačních sítí nebo vlastníci lesů. Zmizelé dráty překvapily i některé z pravidelných návštěvníků. „Chodím okolo na procházky. Když jsem zpozoroval, že chybí dráty, bylo mi jasné, že se něco děje. Mrzí mě to. Bereme stožáry jako orientační bod. Určitě pomáhají s orientací i turistům. Jsou dobře vidět ze všech stran,“ uvedl Tomáš Veselý z Nového Města na Moravě.

Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy požaduje odstranění už delší dobu. „Co se týče krajních stožárů, ty zmizí. O osudu prostředního povedeme další jednání,“ uvedl ředitel Václav Hlaváč. „Budeme se podílet na rozhodnutí, ale v tuhle chvíli ještě situace ohledně prostředního ze stožárů vyjasněna není,“ dodal šéf ochranářů.

Studnice jsou místní částí Nového Města na Moravě. Odstranění stavby je tak v kompetenci místního stavebního odboru. „Odstranění stavby má velmi složité řízení. Společnost EGÚ se odvolala a její žádost o zachování je v současné době na krajském úřadě,“ informovala o situaci Lenka Jamborová z novoměstského stavebního odboru. Krajský úřad ve věci prozatím nerozhodl.

Spor mezi ochranáři a výzkumníky trvá už od roku 2005, kdy vypršelo povolení na dočasnou stavbu. Společnost EGÚ následně nepožádala o prodloužení, stavba zde ale stála dál. Výsledkem byla pokuta milion dvě stě tisíc korun, kterou společnosti vyměřila Správa CHKO Žďárské vrchy. „Jednalo se o nejvyšší pokutu, co jsme kdy dali,“ uvedl tehdy k částce Hlaváč.

S odstraněním souhlasí i někteří turisté. Do krajiny Žďárských vrchů prý nepatří. „Je to jak pěst na oko. Jsem rád, že to zmizí,“ uvedl další z pravidelných návštěvníků Jan Malý.

Stanice stojí v místní části Nového Města na Moravě už od roku 1929, tehdy se jednalo jen o dřevěné tyče. V roce 1980 na jejich místě vyrostly tři kovové stožáry. Vědci zde sledují, jak modelové elektrické vedení namrzá. „Stanice je v automatizovaném provozu. Fuguje tam standardní měření hmotností námrazy jak na vodičích, tak i na tyčích ve výškách deset, dvacet, třicet, čtyřicet a padesát metrů. To je důležité pro stanovení zvýšení hmotnosti námrazy v závislosti na výšce nad zemí,“ popsal již dříve Petr Lehký ze společnosti EGÚ Brno s tím, že chtějí zachování především středního stožáru s měřící technikou. Ten slouží i pro přenos internetu a telekomunikací.

Pokusná stanice je světovým unikátem. V roce 2020 dosáhla se svým měřením nejdelší kontinuální řady osmdesáti let.

Před několika lety přemýšlelo vedení Nového Města o možnosti využít jeden ze stožárů a vybudovat na něm rozhlednu. Tento nápad se ale nerealizoval.