Nové Město na Moravě - Vzdělávání seniorů formou Virtuální univerzity třetího věku začalo v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě v měsíci lednu. Nyní mají senioři za sebou první semestr a připravují se na další, který bude zahájen v říjnu.

Senioři, kteří v Novém Městě na Moravě začali v lednu studovat univerzitu třetího věku, už mají za sebou první semestr a chystají se na další. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Už se konala poslední přednáška na téma barokní umění. Vše začalo zkušebním semestrem astronomie a zájemci, kteří se rozhodli i nadále pokračovat ve studiu, se přihlásili na barokní architekturu, nebo lidské zdraví," uvedla ředitelka Novoměstských sociálních služeb Hana Janů.

První hodiny virtuální univerzity v Novém Městě byly ovšem poněkud rozpačité. „Zpočátku to vypadalo, že se semestr ani nenaplní. Lidé se báli, co to bude. Někteří se nejdříve chodili jen dívat, ale pak zjistili, že když si sednou doma k počítači, mohou si test dělat opakovaně a znovu a znovu nahlížet do materiálů. Prostě zjistili, že je nic nehoní, takže se přece jen přihlásili," vysvětlila jedna z účastnic seniorské univerzity Libuše Topinková. Nakonec zasedlo do lavic devětadvacet studentů.

Senioři chodili každých čtrnáct dnů na přednášky, kterých se uskutečnilo celkem šest. „Po každé přednášce museli vypracovávat testy, jednak společně a pak ještě doma individuálně. Na závěr semestru zpracovávali závěrečný test," uvedla ředitelka Hana Janů.

Po úspěšném ukončení testovací procedury obdrželi novoměstští senioři certifikát o absolvování jednoho semestru Virtuální univerzity třetího věku. „Teď se rozhodují, které kurzy si vyberou v zimním semestru, který poběží od října. A noví zájemci, kteří se přihlásí poprvé, si mohou vyzkoušet opět astronomii," vyjádřila se Hana Janů.

Možnost i nadále se vzdělávat senioři vítají. „V našem věku už je zájem o dění kolem nás nutnost, aby člověk nezůstal mimo čas a prostor. Mne nejvíce zaujal obor baroko v Čechách. Počítač doma nemám, ale dostanu se k počítači u přítelkyně. Počítač přitom není to hlavní," nechala se slyšet pětaosmdesátiletá Blanka Krupicová z Nového Města na Moravě.

Ne všichni budou ovšem moci, například ze zdravotních důvodů, pokračovat. I pro tyto případy se našlo jednoduché řešení. „Stanou se z nich takzvaní spící studenti a univerzita na ně počká. Mohou pokračovat třeba v dalším letním semestru. A když budou mít ukončeno šest předmětů, pak mají nárok na promoci," prohlásila Hana Janů.

Virtuální univerzita třetího věku je nejen místem získávání nových vědomostí, ale také pravidelných setkávání. Obojí je pro novoměstské seniory přínosem. „Já se rozhodně chystám pokračovat, protože mě to hodně obohacuje. A navíc mám pocit, že musím něco dělat, aby člověk duševně neupadal," sdělila Libuše Topinková.

Virtuální univerzitu třetího věku pořádá pro novoměstské seniory Česká zemědělská univerzita v Praze prostřednictvím internetu, dataprojektoru a promítacího plátna.