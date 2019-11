O postup usilují také studenti ze Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou, finalisty bude vybírat odborná porota v čele s mistrem kuchařem Vladimírem Pickou – z bezmála 160 rybích receptů do finále postoupí patnáct.

Do letošního 7. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 47 škol, které soutěží o ceny v celkové hodnotě 45 tisíc korun. Úkolem studentů je připravit zdravou svačinu s využitím rybích výrobků Rio Mare. Nejlepší patnáctka budoucích kuchařů a kuchařek postoupí do finále, které se uskuteční ve středu 4. prosince v kulinářském studiu Chefparade+ v pražských Holešovicích. Do soutěže bude letos opět zapojená také veřejnost, která může hlasovat na facebooku Rio Mare, a to od 25. do 29. listopadu.