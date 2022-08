Podle společnosti, která bude domov v Komenského ulici provozovat, situace není tak dramatická. Že by se na stavbě nepokračovalo, odmítá. „Jedná se o komplikovanou rekonstrukci budovy původní školy a internátu. Primárně je problém se statikou stropů, které hrozily zřícením. Museli jsme to urychleně řešit. Aktuálně se dokončují přípravy na tuto opravu, ta posléze proběhne v následujících týdnech,“ vysvětlil projektový manažér rakouské společnosti Ondřej Plšek. Podle nejnovějších zpráv by domov měli uvést do provozu příští rok na jaře.

Základní práce začaly už v roce 2020. „Jsme rádi, že se podařilo zajistit, aby Kraj Vysočina jako vlastník pozemků a budovy bývalého internátu pro učně ze strojírenského učiliště na Komenského ulici prodal tyto nemovitosti investorovi, společnosti SeneCura,“ sdělila mluvčí Žďáru nad Sázavou Blanka Sobolová.

Až 80 pracovních míst

Ve Žďáře nad Sázavou bylo podobné zařízení již potřebné. Městu v současné době chybí místa pro klienty se specifickými potřebami nebo třeba s demencí. „Čtyřicet lůžek máme v Seniorpenzionu na Fitu, to ale nedostačuje už teď a vzhledem ke stárnutí populace se situace pravděpodobně nezlepší," dodala Sobolová.

Společnost staví moderní domov pro seniory a osoby s Alzheimerem. Žďár nad Sázavou tak bude mít 132 nových lůžek pro lidi se sníženou soběstačností nebo demencí. Kromě toho zde postupně najde zaměstnání až osmdesát lidí. Součástí zařízení bude nejen speciálně vybavené fitness centrum, masážní vana, kadeřnictví, manikúra a pedikúra, ale také kaple, terapeutická zahrada Memory Garden a sedmadvacet parkovacích stání.

Na Vysočině už SeneCura provozuje domov důchodců v Chotěboři, Humpolci a v Telči.