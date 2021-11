Pro ulici Drdlovu jsme vybrali japonské okrasné třešně sakury. Kvetou brzy zjara a budou okolo deseti metrů vysoké. Mají kónický tvar a na podzim se barví dočervena, popisuje novou výsadbu v jedné z dvanácti vybraných lokalit dendrolog a autor projektu obnovy zeleně ve Žďáře nad Sázavou Josef Souček.

Zaměstnanci dodavatelské firmy se už pustili do sázení čtyř i pětimetrových stromů. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Zaměstnanci dodavatelské firmy se už pustili do sázení čtyř i pětimetrových stromů. Sedm let rostly tyto dřeviny ve školce, teď se zabydlují v ulicích Žďáru. Jilmy, javory, lípy, sakury, jírovce, duby a další vybrané druhy budou mít na život lidí ve městě podle autora projektu obnovy zeleně pozitivní vliv. „Jsou to zelené plíce Žďáru. Zlepšují mikroklima,“ poukázal na jejich důležitost Josef Souček.