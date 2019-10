„Své jméno dostala po zatopené obci Chudobín, která byla obětována ve prospěch výstavby vodní nádrže. Podle pověsti tradované mezi obyvateli zaniklé vesnice hraje u borovice za noci čert na housle. To místní nejspíš poslouchali silné větry vanoucí svrateckým údolím. Borovice je nejen významným orientačním bodem, ale i působivým důkazem vysoké odolnosti vůči rozmarům klimatu i působení člověka,“ popsal vítěznou dřevinu její navrhovatel Milan Peňáz, který v Chudobíně prožil své dětství.

Borovice rostoucí na skalnatém výběžku u Vírské přehrady, jejíž stáří je odhadováno na úctyhodných 350 let, zvítězila v konkurenci dalších jedenácti kandidátů.

Letos ale míří na Vysočinu také stříbrná medaile. Druhé místo totiž s počtem 2506 hlasů obsadil Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou. Třetí příčka pak patří dubu z Žádlovického zámku v Lošticích v Olomouckém kraji. „Naším cílem je nejen dostat do nejširšího povědomí význam péče o významné nebo ohrožené stromy, ale také zdůrazňovat, že stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak zmírňovat dopady změn klimatu,“ vysvětlila koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

„Chceme v České republice vysadit deset milionů stromů mimo les, a to do pěti let. Těmto stromům chceme také zprostředkovat co nejlepší péči, a kdo ví, třeba se i nějaký z nich jednou stane šampionem Stromu roku,“ doplnil její slova strategický ředitel nadace Miroslav Kundrata.

Výsledky ankety:

1. místo Chudobínská borovice Vysočina 4394 hlasů

2. místo Žižkův dub Vysočina 2506 hlasů

3. místo Zámecký dub Olomoucký kraj 1926 hlasů

4. místo Rohanova douglaska Liberecký kraj 1745 hlasů

5. místo Přílepský habr Zlínský kraj 1316 hlasů

6. místo Chebský hradní buk Karlovarský kraj 945 hlasů

7. místo Veselská víla Plzeňský kraj 857 hlasů

8. místo Památný platan v Lužánkách Jihomoravský kraj 731 hlasů

9. místo Muchova lípa Pardubický kraj 581 hlasů

10. místo Stará hruška Středočeský kraj 423 hlasů

11. místo Buk lesní v Lešné Zlínský kraj 381 hlasů

12. místo Babiččina vrba Pardubický kraj 374 hlasů