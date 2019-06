Stáří Žižkova dubu je odhadováno na osm set let a obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí byl naměřen 1010 centimetrů. „Dub stojí u silnice, která vede na zámek. Ke stromu se vztahuje pověst o tom, že když husité dobývali hrad v roce 1408, Jan Žižka pod tímto dubem přespal a přivázal k němu koně. Kvůli údržbě byla na strom přidělána konstrukce, ve tvaru chaloupky, aby zakryla dutiny. Žižkově dubu v Náměšti byl věnován prostor v televizním pořadu Paměť stromů,“ uvedla o prastaré dřevině její navrhovatelka Hana Matoušková ze Základní školy Náměšť nad Oslavou.

Chudobínskou borovici přihlásil do ankety Milan Peňáz. Někteří zvou tento solitér rostoucí na skalnatém výběžku u Vírské přehrady královnou zatopeného údolí, jiní zase chudobínskou bonsají. Ať tak či onak, unikátní dřevina, jejíž věk je odhadován na 350 let, patří k tomu nejkrásnějšímu, co tamní krajina nabízí. „Je to dominantní a velmi estetický krajinný prvek. Je veřejnosti dobře známá nejen ze současnosti, ale i z doby před vybudováním vírské přehradní nádrže. Váže se k ní lidová pověst tradovaná obyvateli zaniklé obce Chudobín o čertu hrávajícím za nocí na skále u borovice na housle. Navrhovaný strom je velmi působivým důkazem vysoké odolnosti vůči extrémně variabilním klimatickým podmínkám i vůči vodohospodářské manipulaci s vodní hladinou v nádrži,“ popsal Milan Peňáz.

Hlasování ankety Strom roku již odstartovalo a tentokrát došlo i k malé změně. Vůbec poprvé je možné hlasovat také on-line. „Loňská vítězka Zádvorská lepa musela nasbírat na první příčku přes 26 tisíc hlasů. Přitom Velké Opatovice, ze kterých již vzešla dvě prvenství v anketě, mají jen málo přes 3,5 tisíce obyvatel, takže by se Opatovičtí vešli do celkového výsledku svého stromu sedmkrát. O vítězi tak rozhoduje hlavně schopnost ambasadorů stromů přesvědčit a motivovat své okolí, rozhodně automaticky nevyhrává největší soutěžní město. Od letošního elektronického způsobu hlasování si navíc slibujeme, že udělá soutěž ještě napínavější a umožní do tématu péče o významné stromy vtáhnout mnohem více lidí,“ vysvětlila novinku koordinátorka ankety Andrea Krůpová.

Hlasovat lze na webových stránkách www.stromroku.cz a anketa potrvá až do 25. září. Výsledky se veřejnost dozví 3. října.