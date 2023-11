/ZÁZNAM HOVORU SE ZÁCHRANKOU/ Na konci léta si strážník Luboš Barth z Brna užíval dovolenou s přítelkyní a synem u rybníku Sykovec na Žďársku. Při procházce se ale stal svědkem nehody, kdy řidič v rychlosti nezvládl zatáčku a prorazil svodidla. Oba raněné vyprostil a zavolal pomoc. Za svou šestadvacetiletou službu u městské policie byl svědkem desítek takových případů.

Poslechněte si hovor strážníka s operátorem záchranné služby. | Video: Deník/Robin Fajmon

V době, kdy se nehoda stala, byl Luboš Barth s přítelkyní na procházce. „Šli jsme spolu pod strání a ve srázu nad námi se najednou přiřítilo auto, které se zaseklo o stromy. Běželi jsme se tedy podívat na posádku auta, jak jsou na tom zdravotně,“ vyprávěl Barth.

Řidič z nehody vyvázl bez zranění, ale jeho spolujezdkyně měla zaklíněnou nohu. „Pán vylezl za mé pomoci z auta ven a zdálo se, že byl pouze v lehkém šoku. Jakmile jsem mu pomohl, vydali jsme se s řidičem za spolujezdkyní. Viděli jsme, že má krvácející zranění. Ihned jsem zavolal záchranou službu, které jsem popsal místo a odhad zranění, které žena utrpěla,“ vysvětloval.

Poslechněte si hovor strážníka s operátorem záchranné služby

Zdroj: Deník/Robin Fajmon

Poté zavolal hasiče a spojil se i s policisty, kteří na místo dojeli asi za čtvrt hodiny. „Snažil jsem se paní pomoci zastavit krvácení. To šlo ztěžka, protože kolem nás bylo málo místa, a tak jsem jí alespoň obvázal řeznou ránu na hlavě. Poté jsme čekali asi deset až dvanáct minut na hasiče a záchranku, aby ženu vyprostili. Do jejich příjezdu jsem kontroloval její stav,“ líčil strážník.

Když si záchranáři převzali ženu do své péče, pomáhal Luboš Barth zajistit bezpečnost na místě. „Poté, co se situace uklidnila, řekl jsem řidiči, aby vytáhnul klíče ze zapalování. Neviděl jsem kouř, dým ani prasklý chladič. Nic tak nenasvědčovalo tomu, že by mělo auto hořet, ale stát se může cokoliv,“ popsal svůj postup Barth.

Důchodce zřejmě usnul u Rožné za volantem a auto převrátil na střechu

Dovolenou si nechtěným zážitkem zkazit nenechal. „Stalo se to až poslední den, než jsme odjížděli. V tom středisku s námi bylo několik kolegů ze služby, a tak jsme to spolu večer u ohně probrali. Byl to fajn večer,“ zavzpomínal.

Za svůj čin si vysloužil obdiv i z řad kolegů. Sám sebe ale za hrdinu nepovažuje. „Nejsem hrdina, a ani si tak nepřipadám. Pouze jsem dělal práci, kterou umím. Jednak mi v tom pomohla praxe, ale myslím si, že zavolat záchranku není nic těžkého. Stačí nepanikařit a dispečeři vás už navedou,“ tvrdí skromně.

NEBYLO TO POPRVÉ, CO ZACHRAŇOVAL ŽIVOTY

Před čtyřmi lety se Luboš Barth s kolegou Drahomírem Čermákem ocitli na bohunickém parkovišti u obchodního domu. Na přímém slunci stálo černé auto, ve kterém seděla tříletá dívka.

„Už když jsme na místo přijížděli, jsem viděl, že teploměr v autě nám ukazoval devětadvacet stupňů. Podle našich informací holčička v autě měla být alespoň dvacet minut zavřená. A já jsem musel během vteřiny rozhodnout, co uděláme. Po několika pokusech jsme rozbili přední okýnko. Chvíli nám to nešlo, protože tam bylo málo místa a pro rozbití je potřeba velký nápřah. Hlavní je, že holčička žije,“ vzpomněl s úsměvem Barth.

Kamion se převrátil na D1 u Velkého Meziříčí, leží v trávě pod dálnicí

Další případ, na který strážník vzpomíná, se stal před dvěma lety v centru Brna. „Na Masarykově ulici zkolabovala žena. Naši kolegové jí tam už poskytovali první pomoc. Naše posádka donesla defibrilátor, a ještě před příjezdem záchranky jsme ji začali resuscitovat. Z doslechu vím, že žena přežila, a to je hlavní,“ uzavřel strážník.

Mohlo by vás zajímat: nová tribuna pro MS v biatlonu v Novém Městě.

Zdroj: Deník/Karel Líbal