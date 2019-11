Strážek se pustil do oprav místních komunikací

Strážek – Do vylepšení povrchů místních komunikací se nyní pustili ve Strážku. „Navazujeme na opravu silnice II/389 ze Strážku do naší místní části - Jemnice, která se realizovala v měsících září a říjen. Ta už je hotová, proto jsme se nyní pustili do oprav místních komunikací,“ potvrdil starosta Strážku Vlastimil Tvarůžek.

Nové povrchy silnic jsou před kostelem sv. Šimona a Judy i před sochou svatého Floriána. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová