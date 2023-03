„Protože jsou tady porušována lidská práva, ještě zvážíme případné odvolání. S rozsudkem samozřejmě nesouhlasíme,“ vyjádřila se k rozhodnutí žďárského soudu osmapadesátiletá Gajdzioková.

Podle ní byl zásah policistů naprosto zbytečný, navíc se k ní chovali surově. „Strčili mě na zem a praskla mi sádra na ruce. Jak jsem asi mohla někoho se sádrou napadat,“ upozornila Gajdzioková. Ona ani její příbuzní k soudu nedorazili. Omluvili se pro nemoc. „Syn si myslel, že to bude odročené,“ dodala Gajdzioková. Pokud se rodina odvolá, bude se případem ještě muset zabývat Krajský soud v Brně.

Šli si v Meziříčí vyměnit bankovku, odvedli je v poutech jako by banku přepadli

Neobvyklý incident se stal 3. února 2021 v pobočce ČSOB ve Velkém Meziříčí. Gajdzioková si tehdy s přítelem Karlem Homolou přišla vyměnit poškozenou bankovku. Jenže úřednice za přepážkou jim oznámila, že musí bankovku odeslat na kontrolu, teprve poté dostanou jinou. Gajdziokové se to nelíbilo a trvala na vrácení bankovky. Její neodbytnost skončila přivoláním policejní hlídky a následným konfliktem. „Paní chtěla odejít z banky na záchod, ale to bylo až poté, co jsem ji upozornil, že je zadržená a zůstane na místě. Chovala se vulgárně a agresivně. Rukou mě praštila do hrudi. Když se přesto snažila silou dostat z banky, použili jsme hmaty a chvaty,“ popsal policista Daniel Kružík.

Výměna bankovky se zvrhla. Policie zasáhla a obvinila tři členy rodiny

Totéž potvrdil i jeho kolega, který na místě zasahoval. Gajdziokovou policisté povalili na zem, přestože měla levou ruku v sádře. Homola se jí snažil pomoci, ale i jeho policisté zpacifikovali a spoutali. Gajdziokovou vyvedli bez pout. Její přítel si pak stěžoval na to, že mu policisté při zákroku způsobili zranění na břiše. Podle obžaloby pak ještě Gajdzioková a její syn na konci ledna téhož roku vulgárně nadávali policistovi Danielu Kružíkovi během silniční kontroly.

Vztahy mezi Gajdziokovými a policisty jsou dlouhodobě napjaté. Asi nejbizarnější situací bylo, když si Gajdzioková loni v Křižanově sedla do policejního auta, kterým přijel Kružík před svůj dům a zapomněl služební auto uzamknout. Gajdzioková tím chtěla upozornit na to, že policisté podle ní ve službě zahálí. Než si policisté nezvané osoby všimli, uplynulo několik desítek minut. Gajdzioková za to, že policisty zesměšnila, dostala ve správním řízení pokutu. Policisté vyvázli bez úhony.