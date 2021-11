Strach v Maršovicích: lidi vyděsila kolona vojenských aut jedoucí noční tmou

/VIDEO/ Co se to děje? Okolo baráku nám jezdí spousta vojáků, ptali se místní. Lidi bydlící v jedné z místních částí Nového Města na Moravě, v Maršovicích, vyděsily vojenské manévry. Armádní auta, která si to jedno za druhým šinula noční tmou, nevěstila nic dobrého.

Kolona vojenských aut projela nocí Vysočinou. | Video: Jan Jambor

Odpověď na jejich otázky ale nakonec tak dramatická nebyla. Šlo o memoriál československých parašutistů, sedmdesátikilometrový pochod, který odstartoval na letišti v Chrudimi. „Jedná se o dnes již tradiční akci," řekl poradce ministra obrany Lubor Černý. Cíl dvoučlenných týmů byl označený „kdesi na Vysočině". Účastníky pak zpět převážela vojenská auta. Přesun se pravidelně odehrává ve dvou dnech, letos to vyšlo na 13. a 14 listopadu.