Vítochov – Zástupy lidí mířily ve čtvrtek dopoledne na vyhlášenou cyrilometodějskou pouťovou mši svatou před historickým kostelem svatého Michaela ve Vítochově, místní části Bystřice nad Pernštejnem. Při této příležitosti byl také jindy zřídka otevřený svatostánek zpřístupněný veřejnosti.

Raně gotický kamenný kostel s románskými prvky a obklopený hřbitovem byl postaven pravděpodobně ve 13. století na místě někdejšího pohanského pohřebiště. Ohraničuje jej kamenná zeď a patří mezi kulturní památky České republiky. V sobotu před kostelem přibylo i pódium.

„Je to už tradice, jezdím na pouť každý rok. A doufám, že ještě pár let mi to zdraví dovolí,“ s úsměvem poznamenala Jana Svátková, která s dcerou a vnoučaty přijela na pouťovou bohoslužbu do Vítochova z Poličky.

I když je kostelík zasvěcen svatému Michaelovi, pouť se slaví o svátku slovanských věrozvěstů. Může za to legenda. Podle ní se svatý Metoděj při své misi po Velkomoravské říši zastavil také v Dětochově, dnešním Vítochově. Na zakladatele osady, Dětocha, udělal velký dojem, takže vladyka i se svojí rodinou přijal novou víru. A rozhodl se, že ve vsi vystaví křesťanskou svatyni. Nešlo to ale tak jednoduše.

Pokaždé, když dělníci začali stavět, přihodila se nějaká nehoda, takže bylo nutné začít znovu. Dětoch byl z neúspěchu zoufalý, ale pak mu někdo poradil, aby na okolních kopcích zasadil borovice kořeny vzhůru. Tam, kde se strom ujme, bude možné postavit svatostánek.

Ze všech obráceně zasazených stromů se nakonec ujal pouze jeden - v místech, kde odedávna stála socha pohanského boha. Dětoch ji nechal povalit, aby zahájil stavbu kostela, který rychle rostl. Metoděj pak při návratu do osady nový kostelík vysvětil a odsloužil v něm první mši svatou, jak tvrdí ústní lidová slovesnost.

Na louce pod vsí, která ve čtvrtek sloužila k parkování vozidel návštěvníků, nestála jenom auta lidí žijících v okolí. „Mám přátele v Bystřici, a když je navštěvuji, snažím se, aby to zároveň vyšlo na pouť ve Vítochově. Atmosféra je tam vždycky skvělá, moc ráda se vracím,“ prozradila Maryla Broniowska z polského Radkówa.

Tradici vítochovské pouti po dlouhá léta udržují tamní dobrovolní hasiči. Ti se právě za tento počin stali v roce 2012 prvními držiteli ocenění Nositel tradic Bystřicka; anketu pořádá bystřická radnice a Mikroregion Bystřicko.

Letošní pouť mimo mši svatou ozvláštnila také výstava fotografií, koncert skupiny Hradišťan, komentovaná prohlídka unikátních fresek v kostelíku či pouťová zábava se Zuberskou šestkou.