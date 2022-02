Prázdninové hledačky, do kterých se luštitelé mohou zapojit během jarních prázdnin, cílí na všechny věkové kategorie. Pro mladší účastníky do osmi let se více hodí Ptačí výprava, pro ty starší zase hledání tajemných schránek za pomoci GPS navigace. K venkovním aktivitám přistoupilo DDM i z důvodu pandemie koronaviru. „Když jsme se rozhodovali, co naplánujeme, čísla nebyla úplně příznivá. Proto jsme zvolili formu dvou stopovacích her a venkovních aktivit,“ uvedla Michaela Kuchtová z Domu dětí a mládeže.