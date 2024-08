Petr Kačírek, vášnivý rybář z Nového Města na Moravě, zažil nezapomenutelný večer u vody. Přestože se k rybaření dostal až po setmění, jeho trpělivost byla odměněna ulovením obrovské štiky obecné. "Měřila sto čtyři centimetry," popsal Petr Kačírek svůj úlovek.

Boj s rybou

Lov impozantní ryby se proměnil v adrenalinový zážitek, který rybář barvitě vylíčil: "Po pár náhozech nastala tupá rána, jako bych chytil o kámen. Asi po dvou vteřinách se to rozjelo. Prvně jsem si myslel, že je to sumec, ale pak u břehu udělala spoustu nádherných výpadů. Byla to štika," uvedl rybář.

Lov měl dramatický průběh. "Vždy, když jsem už ji měl na dosah, rozevřela tlamu a nastal rychlý výpad s výskokem nad hladinu. Asi po deseti minutách boje už byla utahaná, tak jsem ji za pomocí podběráku dostal na břeh," dodal Petr Kačírek.

Úspěšný lov zanechal v rybáři silný dojem. "Po tomhle setkání jsem měl husí kůži a adrenalinový třes. Taková ryba přichází jen párkrát za život," vysvětlil Petr Kačírek.