„Invazivní přelety přes Novoměstsko vadí nejen lidem, ale i ochranářům. Piloti v nízkých letových hladinách nacvičují nálety na města a obce,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Radnice má armádě za zlé, že již nekomunikuje s městem tak, jak tomu bylo dříve zvykem. V minulých letech bývala letecká cvičení předem oznámena. To se v poslední době změnilo. „Chceme společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy bojovat za to, aby se armáda vrátila ke slušným vztahům, které jsme měli v minulosti. Aby zvážila, zda je skutečně nutné to trénovat na lidech,“ poznamenal Šmarda.

„Když jsme se v minulosti obrátili na vedení letecké základny v Čáslavi, tak nám obvykle vyhověli. Takže doufám, že nám vyhoví i nyní. A přizpůsobí výcvik pilotů tomu, že tady žijí lidé,“ dodal.