Stezka kolem rybníka během let zchátrala, čeká ji revitalizace

Žďár nad Sázavou – Jako bezbariérovou, jak je uváděno v informačních materiálech pro turisty, podle řady lidí už nelze hodnotit naučnou stezku kolem Konventského rybníka.

Po dřevěných chodníčcích, které vedou podmáčenou oblastí, se již bezpečně nedá projíždět na vozíku či s kočárkem, protože v chodnících na některých místech chybějí či odpadávají prkna. Pozor si tak musejí dávat i pěší. „Dříve jsem tam chodívala na procházku i večer, ale teď mám strach, abych si v šeru nevyvrkla chodník. Nebezpečné jsou i větve, které v některých místech zasahují do cesty,“ popsala Simona Vlčková ze Žďáru nad Sázavou.

„Ještě pár let v tom vlhku a rozpadne se to celé. Jedno rozbité prkno se vymění a za pár dní o kus dál odpadne další. Asi by to už chtělo nějakou větší opravu, protože stezka je jinak moc pěkná a hlavně v létě hodně využívaná jak turisty, tak místními lidmi,“ myslí si Jiří Jelínek ze Žďáru nad Sázavou.

Stezku v délce 2,6 kilometru s pěti zastaveními, dvěma odpočinkovými místy, mobiliářem a deseti informačními panely, jež byla spolufinancovaná penězi z Evropské unie, uvedlo město do provozu začátkem dubna roku 2011. Tematicky je zaměřená na ochranu přírody a krajiny a na okolní památky. Za šest let se však už na stavu dřevěných chodníčků negativně podepsala podmáčená lokalita, v níž vedou.

Žďárská radnice zatím stezku nechává vyspravovat průběžně, nicméně připravuje její generální opravu. „Její stav se horší, proto město připravuje projekt revitalizace a bude žádat o dotaci na jeho realizaci. Stav stezky pravidelně kontrolujeme a zadáváme dílčí opravy,“ sdělila vedoucí odboru komunálních služeb žďárské radnice Dana Wurzelová.