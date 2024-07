„Kříž na skále, o jejíž technický stav se stará Slávek Matuška z Víru, bylo před dvěma lety nutné demontovat, protože se hýbal, takže hrozil jeho pád do údolí. Bylo třeba zhotovit nové ukotvení a kříž znovu instalovat na vrcholu skalní věže. Když už byl dole a kovář ho renovoval, nechali jsme jej i natřít. Náklady na obnovu se pohybovaly do deseti tisíc korun,“ uvedla starostka Štěpánova nad Svratkou Šárka Kunčíková s tím, že kříž není kulturní památkou.

Opravený symbol bezmála půldruhého století spojený s Vysokou skálou si nicméně musel nějakou dobu počkat, než se dostal zpět na své místo. „Loni se to nepodařilo, protože tuto činnost mohou provádět pouze specialisté. Buď se nepovedlo sehnat potřebné lidi, anebo akci nepřálo počasí. Jako obec jsme mohli kříž dopravit nahoru ke skále, ale dostat ho až na vrchol skalní věže a ukotvit museli zkušení lezci. Každopádně je už kříž tam, kde být má, za což pánům, kteří ho na skálu opět umístili, moc děkuji. A také nám už nebudou telefonovat lidé projíždějící kolem skály, které zajímalo, proč tam kříž není,“ dodala s úsměvem starostka.

Spokojený je i Slávek Matuška z vírské ledové stěny a ferrat, a taktéž bývalý velitel dnes již zrušeného záchranného lezeckého družstva při olomouckém 153. ženijním praporu Armády ČR. Nejsložitější podle něj bylo dát dohromady dostatek schopných a ochotných lidí, abychom kříž umístili zpět.

„Když už se konečně podařilo domluvit termín, tak nám nepřálo počasí a akci jsme rušili. Nyní jsem využil dovednosti bývalých kolegů, vojenských lezeckých instruktorů, a instalace proběhla se štěstím těsně před začátkem bouřky,“ poznamenal Slávek Matuška.

Přesun litinového kříže včetně jeho náležitostí - celkem tří částí - podle jeho slov zase tolik náročný nebyl. „Jsme na tyto úkony vycvičení, navíc v tomto případě nešlo o přepravu živého člověka či zvířete, kterému by hrozila újma na zdraví či životě. Kříž vážil odhadem šedesát kilogramů, plastika Krista asi třicet a k tomu ještě deseti, maximálně patnáctikilová podpěra. Nejtěžší bylo kříž dopravit nahoru ke skále, ale to za nás vyřešila obec, a pak už bylo jeho přetažení přes skalní trhlinu, vztyčení a ukotvení v tomto počtu osob rychlé,“ dodal Slávek Matuška.

Vysoká skála, kam po vztyčení kříže dlouhá léta vedl ze stráně můstek, je spojována nejenom s horolezeckými výkony, ale i kdysi celorepublikově medializovanou mileneckou tragédií. V roce 1928 si skalní vrchol k ukončení svých životů vybrali osmadvacetiletý krejčí Bohumil Pečman ze Štěpánova a třiadvacetiletá Helena Šulcová z Nitry. Krejčí se při návštěvě kamaráda na Slovensku zamiloval do jeho ženy, která poté opustila manžela i dvě děti a odjela za svým milým do Štěpánova.

Protože po ní bylo vyhlášeno pátrání, skrývali se milenci nejdříve v okolí, poté napsali dopisy na rozloučenou a v pro ně bezvýchodné životní situaci skočili ze skály do údolí. Nedočkali se tak společného života, nýbrž pohřbu. Zvětralá Vysoká skála si ovšem v průběhu dalších let vyžádala rovněž životy několika horolezců. Ne na skalní věž s křížem, ale do její blízkosti se však může dostat i běžný turista, který využije cestiček vedoucích lesem.