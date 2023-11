Naopak mnohem více protest zasáhne Nové Město na Moravě . Vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Lenka Klapačová uvedla, že do pondělní celodenní výstražné stávky se v různé míře zapojí všechna školská zařízení ve městě.

Školské odbory vyhlásily na pondělí sedmadvacátého listopadu stávku mateřských, základních a středních škol. Ne všichni učitelé a nepedagogičtí pracovníci se však do akce zapojí. To je například případ Žďáru nad Sázavou, kde se ke stávce připojí jen někteří.

Stávka škol 2023 na Třebíčsku: zapojí se do ní jen některé školy

Klapačová dodala, že v pondělí sedmadvacátého listopadu provoz v Novém Městě plně přeruší všechna pracoviště mateřských škol. „Vyučování nebude probíhat ani na obou základních školách. Základní škola na Vratislavově náměstí nabízí rodičům v naléhavých případech a v omezené kapacitě dohled nad žáky prvního stupně v době od půl osmé ráno do dvanácti hodin,“ informovala. Zavřená zůstane i školní družina a jídelna.

Ve škole Leandra Čecha pak bude v omezeném provozu pouze školní jídelna. Ta zajistí stravování cizím strávníkům a nahlášeným studentům z gymnázia. „Na škole nebude probíhat výuka. V provozu nebude ani školní družina,“ upřesnila Klapačová s tím, že ke stávce se připojí také zaměstnanci středních škol.

Stávka učitelů? Je o budoucnosti. A to i důchodců, vysvětluje odborářka Seidlová

Gymnázium Vincence Makovského zajistí pro žáky nižšího stupně alternativní výuku mezi první a čtvrtou vyučovací hodinou. Žáci vyššího gymnázia budou mít první až pátou vyučovací hodinu. SOŠ Bělisko bude v pondělí uzavřená úplně. „Nebude probíhat teoretická ani praktická výuka. Nebude poskytována strava ani ubytování,“ předeslala vedoucí odboru školství. Klapačová dodala, že dům dětí a mládeže i základní umělecká škola Jana Štursy se k pondělní stávce solidárně připojují, ačkoli v obou organizacích bude výuka s kroužky pokračovat bez omezení.

Stávkovat se chystají také školní zařízení ve Žďáře nad Sázavou. Tam to nejvíce zasáhne mateřské školy. Místostarosta Rostislav Dvořák doplnil, že se do protestu zapojí i základní škola Švermova 4. „Tam už je to definitivně potvrzené. Naopak se nezapojí základní škola Palachova a základní škola Komenského 2,“ okomentoval místostarosta.

Stávka škol 2023: v Brodě zůstanou zavřené téměř všechny základní školy i školky

V základní škole na Komenského 6 sice bude výuka pokračovat v klasickém režimu, přesto žáci omezení pocítí. Ředitelka Bohumila Počtová přiblížila, že provoz naopak přeruší jídelna. „Výuka a provoz ve školní družině budeme mít v normálním režimu. Svůj provoz však přeruší jídelna. Zaměstnanci se zapojí do jednodenní výstražné stávky. Náhradní stravování se nám nepodařilo zajistit. Proto prosíme rodiče o pochopení a vybavení svých dětí větší svačinou,“ poznamenala ředitelka.