Dělníci se přestěhovali jenom o kousek dál, do gynekologicko-porodnického pavilonu, kde pokračují s rekonstrukcí prosklených schodišťových stěn. Jejich stávající konstrukce už totiž nevyhovovala současným normám na zateplení budov a skleněné výplně byly dokonce na některých místech popraskané.

Pro tamní zdravotnický personál i pacienty to znamená určitá omezení. „Stavební úpravy schodiště gynekologicko-porodnického oddělení dle smlouvy se zhotovitelem stavby potrvají do 30.června. Do té doby musí pacienti a personál počítat s pracovním ruchem. Zabezpečení stavby je ale naplánováno tak, aby co nejméně omezovala provoz a také pohyb osob na oddělení. Všechny přístupové cesty jsou dostupné, ale samozřejmě opatrnost je na místě. Vzhledem k průběhu prací je možné, že se vše stihne v předstihu,“ uvedl technický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě Jiří Drdla.

„Personál vše zatím zvládá bez obtíží a pacientky také,“ dodala mluvčí novoměstského nemocničního zařízení Tamara Pecková.

Rekonstrukce schodišťových stěn vyjde kraj, coby zřizovatele nemocnice na 5,6 milionu korun.