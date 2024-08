„Jsme tady zavaleni žádostmi z konce června. Zpracovávám ty, které byly podány půl roku zpět,“ dozví se žadatel od úřednic na žďárském stavebním úřadě. Stavebník se tak v těchto dnech nedozví, kdy bude jeho žádost schválena. „Neumím říct, jak bude fungovat systém. Zatím s ním máme docela potíže, takže nejsem schopna konkretizovat, kdy žádost, podanou dnes, zpracujeme,“ odpovídá žadateli úřednice.

Jakmile se úředníci k žádosti dostanou, rychlost vyřízení závisí na tom, jak kvalitně je žádost zpracována. „Pokud bude žádost kompletní, tak by potom celý proces mohl být do měsíce hotový,“ sděluje úřednice. „Je potřeba mít veškeré vyjádření od síťařů, od dotčených orgánů, hygieny,“ upřesňuje žadateli.

Těsně po odeslání žádosti v Portálu stavebníka je dobré si udělat snímek obrazovky, když je z ní zřejmé, že je žádost odeslána a podána. „Stává se nám, že tady žádosti do systému ani nenaskakují, tak díky tomu bude mít člověk doklad o tom, že si žádost podal,“ doporučuje úřednice. „My bychom pak přes IT podporu zažádali, aby tu vaši žádost díky tomu dohledali a přidali ji do našeho systému,“ popisuje.

V Jihlavě se podle slov úředníků k vyřizování žádostí podaných v nejbližších dnech dostanou na podzim. „Mám tady přes dvacet žádostí z června, ke kterým jsem se ještě nedostala. Nedokážu sama úplně říct, kdy bude žádost zpracována, asi někdy na podzim. Už teď lhůty nedodržujeme, protože systém nefunguje tak, jak má,“ vysvětluje úřednice žadateli v Jihlavě na stavebním úřadě. „Možná by bylo lepší s podáním žádosti počkat, než systém opraví a než začne lépe fungovat. Aspoň do září, do té doby slibují, že systém zprovozní,“ dodává.

Pokud chce žadatel urychlit vyřízení své žádosti, pomůže si například tím, že k žádosti připojí veškerou dokladovou část dokumentace, aby si ji úředníci nemuseli zařizovat sami. „Čím lépe bude projektová dokumentace zpracována a čím více bude kompletní, tím méně času nad ní úředníci stráví, až se k ní dostanou,“ doporučuje jedna z úřednic.