Jihlavsko - Přesně podle plánu pokračuje rekonstrukce budovy územního odboru Policie České republiky v Jihlavě.

Sídlo Okresního ředitelství Policie České republiky v Jihlavě nyní prochází přestavbou. Josef Bačkovský byl pověřen přípravou vzniku krajského policejního ředitelství v Jihlavě. | Foto: DENÍK/Pavel Med

Přestavba na sídlo krajského ředitelství pro Vysočinu začala na začátku letošního června a hotova by měla být do konce tohoto roku. „Tedy přesněji do 15. prosince,“ podotkl vedoucí jihlavského územního odboru Miloš Trojánek.

Podle jeho slov probíhá každý týden v rekonstruovaných částech budovy kontrolní den, a to vždy ve čtvrtek. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k nějakému odchýlení od původního projektu a časového harmonogramu. Vše pokračuje tak, jak má,“ řekl Deníku.

Jak dodal, přestavba budovy probíhá hned na několika frontách. „Stavebníci upravují stávající prostory, pracují na půdní vestavbě či na vybudování nové služební střelnice,“ doplnil šéf jihlavského územního odboru Policie ČR.

Rekonstrukce za desítky milionů

Krajské ředitelství Policie České republiky kraje Vysočina začne v Jihlavě naplno fungovat od 1. ledna 2010 a náklady na jeho zbudování by se měly vyšplhat na několik desítek milionů korun.

V kraji Vysočina pracuje v současné době téměř 1100 mužů zákona. Během loňského roku došlo k navýšení o padesát policistů na dálničních odděleních a dopravních inspektorátech.

Tento stav by se měl však od příštího roku změnit. Plnohodnotná krajská správa v Jihlavě by měla totiž zaměstnávat až třináct set strážců zákona.

Menší zvraty čekají také obvodní oddělení, kde dojde ke změně stylu práce. V terénu se tak bude muset občas objevit i jejich vedoucí pracovníci.

„Pokud přijde do práce a zjistí, že má málo lidí, bude muset vyrazit do terénu a papírování odložit na méně exponované hodiny během služby. Do teď to tak nebylo, protože jsme si pustili administrativu příliš k tělu,“ řekl před časem Josef Bačkovský, který je vybudováním krajské policejní správy na Vysočině pověřen.

O tom, jak bude krajské ředitelství v Jihlavě od 1. ledna 2010 fungovat a jaké změny s sebou případně přinese, se představitelé kraje Vysočina dozvědí na středečním setkání s policejním prezidentem Oldřichem Martinů. Jednání v Jihlavě budou přítomni i ti hejtmani, kterým v kraji ředitelství zatím také schází.