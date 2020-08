Přeložka „sedmatřicítky“ mimo centrum Osové Bítýšky se začala budovat v září loňského roku. Stavba za více než 214 milionů korun bude dokončena v březnu 2022.

Stavba za více než 214 milionů korun bude dokončena v březnu 2022. | Foto: archiv ŘSD ČR

„Výstavba obchvatu nezpůsobuje žádné zásadní dopravní komplikace, a to i díky vybudování dvou provizorních silnic, které provoz plynule převedly. Jediné vážnější omezení je tak spojeno se stavbou nového mostu, kde je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, a je řízena kyvadlově za užití světelné signalizace. Tak tomu bude až do října tohoto roku,“ informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic České republiky.