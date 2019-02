Žďár nad Sázavou /VIDEO/ – Dojíždíte do Žďáru například ze Svratky, Přibyslavi, Vojnova Městce nebo ze Ždírce nad Doubravou? Pak musíte počítat s tím, že v okresním městě nebude nyní tři týdny možné vystoupit na všech obvyklých zastávkách.

Budoucí kruhový objezd nedaleko parku U Ivana. | Foto: Deník/Jana Ševčíková

Kvůli úplné uzavírce křižovatky žďárských ulic Strojírenská, Smetanova a Nádražní musejí totiž autobusy změnit svoji trasu. Některé zastávky jsou zrušeny úplně, další jsou pouze nahrazeny jinými.

„Autobusy tak budou jezdit přes centrum města,“ uvedl Pavel Zdražil, ředitel Závodu autobusové dopravy společnosti Zdar. Budoucí okružní křižovatka v lokalitě U Ivana je sice pro motoristy uzavřena již od letošního dubna, autobusy ale dosud mohly staveništěm projíždět. V současné době však budou na budoucím kruhovém objezdu prováděny stavební práce, které vyžadují jeho úplné uzavření.

Finální práce

„Nanášeny budou poslední dvě vrstvy povrchů. Balená vrstva se musí po nanesení nechat ještě týden být, než na ni přibude vodorovné dopravní značení. Dodělávat se také budou ještě chodníky a dláždění,“ popsal Ladislav Peltán, stavbyvedoucí společnosti Colas.

Všechny tyto práce by podle něj měly trvat přibližně tři týdny - úplná uzavírka je zatím vyhlášena do 31. července. Minimálně do této doby se tedy cestující nedostanou na žďárské zastávky Strojírenská, Žďas a Strojírenská, u Hajčmanů, které jsou na tři týdny pro všechny linky úplně zrušeny.

Také zastávka Žďár nad Sázavou, Brodská nebude v provozu, ale pouze pro některé spoje. Nevystoupí tam lidé jezdící na trase Žďár nad Sázavou – Sněžné – Spělkov, Žďár – Škrdlovice - Vojnův Městec a Žďár – Ždírec nad Doubravou. Zastávka Žižkova, okresní úřad je zrušena pro dvojici linek – autobusy jezdící mezi Žďárem a Novým Městem na Moravě a spoje mezi Žďárem a Bystřicí nad Pernštejnem.

Pro cestující, kteří využívají další spoje, jež běžně pod bývalý okresní úřad zajíždějí, budou moci vystoupit v náhradní stanici – na Havlíčkově náměstí.

„Samozřejmě nejsem z těchto komplikací nijak nadšená – pracovně dojíždím do Žďáru každý všední den z Bystřice a když vystoupím pod okresním úřadem, mám to do práce pár minut cesty. Teď, když tam autobus nebude zajíždět, budu muset vystupovat asi u obchodního domu Convent. Hlavní ale je, aby se ten kruháč konečně dostavěl a byl zas na chvíli klid,“ vyjádřila se Helena Mrkosová z Bystřice nad Pernštejnem.

O všech změnách v dopravě budou cestující informováni jak na webu města zdarns.cz, tak na stránkách firmy Zdar – zdar.cz. Informace by měly být také vylepeny přímo na zastávkách.

Změny se dotknou i MHD

Žďár nad Sázavou – Úplné uzavření křižovatky ulic Nádražní, Strojírenská a Smetanova ve Žďáře nad Sázavou se nedotkne jenom linkových autobusů, ale také městské hromadné dopravy.



I v tomto případě jsou 7. červencem počínaje a nejpozději posledním červencovým dnem konče některé autobusové zastávky zrušeny úplně, jiné pak jsou nahrazeny. Bez náhrady je mimo provoz zastávka Strojírenská, Žďas.



Ti cestující, kteří jsou zvyklí vystupovat nebo nastupovat na žďárské zastávce Strojírenská nebo Strojírenská, u mostu pak budou muset využít stanice náhradní. Tou je pro městské autobusy jezdící v obou směrech žďárská zastávka s názvem Dagmarky.