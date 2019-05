Vysočina – Kvůli kůrovcové kalamitě zvažuje Ministerstvo zemědělství novelizaci vyhlášky o lovu některých druhů spárkaté zvěře. Při výjezdu vlády na Vysočinu to uvedl náměstek ministra zemědělství pro řízení lesního hospodářství Patrik Mlynář. Myslivci by tak mohli celoročně lovit daňky a jeleny sika, aby se zabránilo škodám na nově vysázených lesních porostech. Proti tomu se ohradili především myslivci ze Žďárska.

„Když jsem zjistil, že ministerstvo zemědělství chce, aby myslivci mohli celoročně a plošně v celé republice lovit srnčí, dančí a sičí zvěř, tak mne to nadzvedlo ze židle a okamžitě jsem volal do Prahy. Je to nesmysl, aby někdo povolil lov březích srn a daněl nebo srnců a daňků bez paroží. To by mohla být v některých oblastech totální likvidace zvěře,“ vysvětlil postoj žďárských myslivců Stanislav Císař, předseda Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou.