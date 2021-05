Starosta Víru dostal pokutu. Za koupání v přehradě

Přehrada u obce Vír se může pochlubit nejen dávnou historií, ale také tou novodobou. Starosta Víru totiž po několik let bojoval o to, aby bylo v přehradě povoleno koupání. Alespoň občasné.

Starosta Víru po několik let bojoval o to, aby bylo v přehradě povoleno koupání novoročním ponoření do vírské nádrže. | Foto: Foto: Lenka Mašová

Je to však podle starosty příběh se špatným koncem. "Byla to asi jen moje naivní myšlenka upozornit na to, že řízená rekreace rozhodně neohrozí kvalitu pitné vody. Takže jsem proti tomu začal protestovat novoročním koupáním,“ vysvětlil vírský starosta Ladislav Stalmach. Povodí mělo ale na věc jiný názor, a tak se jeho poslední novoroční koupel v přehradě v roce 2015 odehrála s policejní asistencí. „Platil jsem pokutu. A nebyl jsem tak při penězích, abych u toho zůstal. Ještě jedno koupání jsem si ale neodpustil,“ usmál se Ladislav Stalmach. VIDEO: Co skrývá pod hladinou Vírská přehrada? I pozůstatky staré betonárky Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník„Poslední koupání bylo v sudu,“ připomněla vírská obyvatelka Milada Ondráčková. Vírský starosta si totiž rok poté, co dostal za novoroční koupel pokutu, přizval na pomoc místní hasiče. „Ti měli taky vírskou nádrž. Neměla padesát milionů kubíků vody, ale pouze dva. Ale to stačilo. Hasiči přivezli nádrž k přehradě a napustili ji vodou z cisterny. Tak jsme se zase vykoupali ve vírské nádrži,“ rozesmál se při vzpomínce na tehdejší počin starosta Víru. Toto koupání, které se uskutečnilo před pěti lety, už ale bylo opravdu poslední. „Už by mi to asi neprošlo. A taky opakovaný vtip není vtipem. Takže jsem od toho upustil,“ podotkl Ladislav Stalmach.