/ROZHOVOR/ Kompletní rekonstrukce náměstí, školy i zahájení stavby obchvatu. To je jen malý výčet věcí, které se za posledních deset let ve Velké Bíteši podařily. „Není to ale jen o velkých akcích. Připravujeme výstavbu workoutového hřiště, věnujeme se projektům, které se týkají zeleně, nebo třeba drobným opravám silnic. Snažíme se zkrátka dělat i takové věci, které lidé ocení v každodenním životě,“ říká starosta města Milan Vlček.

Starosta Velké Bíteše Milan Vlček. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Loni to bylo přesně deset let, co jste starostou Bíteše. Jak uplynulou dekádu hodnotíte?

Bylo to období, které mi do jisté míry změnilo život. Dostal jsem se do oblasti, které jsem se dotýkal svou profesí stavaře a spolumajitele stavební firmy, věděl jsem o práci starosty určité informace, nicméně v okamžiku, kdy člověk vkročí na radnici, tak se mu pohled na některé věci změní. Pochopil jsem náročnost a složitost té práce.