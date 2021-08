„Trochu mi přijde, že se kolem toho vytváří umělá bublina. Lidem sice chybělo společné setkávání a běžný kontakt, nemůžeme to ale srovnávat s válkou nebo s tragédií na Moravě. Omezení spojená s koronavirem nejsou nic, co by lidé nemohli přežít. Obec žila svým životem. V době pandemie jsme koupili za šest a půl milionu korun penzion. Teď sháníme nájemce. Chtěli jsme ho zachovat, neměli jsme zájem na tom, aby z toho byla ubytovna, říká starosta Jan Jiří Šikl.

Obec Jámy



* Obec Jámy na Žďársku jsou jednou z nejstarších obcí na Vysočině. Její historie sahá až do roku 1252.

* Rozlohou katastru přesahuje 1242 hhektarů, čímž se řadí mezi největší obce žďárského okresu. Katastrem sousedí na severu se Žďárem a Veselíčkem, na východě se Slavkovicemi a Hlinným, na jižní straně s Obyčtovem a Sazomínem a na západě s Vatínem.

* V Jamách žije 627 obyvatel.

* V roce 2012 obdržela obec ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny - diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu. O rok později se Jámy staly Vesnicí Vysočiny.

* V roce 2018 „vyrostl“ na kopci zvaném Vejdoch Strom života.

Museli jste si brát na penzion úvěr?

To ne. Peníze jsme na něj měli. Na jaře to bude třicet let, co jsem v Jamách starostou. A za tu dobu jsme si nevzali nikdy ani korunu úvěru. I když jsme začínali z nuly. Na začátku jsme nevěděli, jak zaplatíme elektřinu. Příjmy obce byly nízké. Postupně jsme se ale dostali tam, kde jsme nyní. Máme obec vybavenou vším.

Máme novou kanalizaci, nové komunikace, funkční sportovní areál, který za podpory Kraje Vysočina a ministerstva pro místní rozvoj postupně budujeme. Máme dětské dopravní hřiště i nádhernou vyhlídku se Stromem života. Máme prostě téměř vše.

Připomenul jste i jižní Moravu. Mnohé obce pomáhaly lidem postiženým katastrofou finančně i hmotně. Také jste jim něco posílali?

My jsme na to šli trochu jinak. Neposlali jsme peníze hned. Chtěli jsme, aby peníze, co pošleme, byly spravedlivě rozděleny. V kostele se vybralo sto tisíc korun. A tyto peníze se poslaly obcím na pomoc prostřednictvím charity. Obec Jámy dala také sto tisíc korun. Ty jsme zase poslali Jihomoravskému kraji. Aby je spravedlivě rozdělil podle toho, kde to více potřebují. Šli jsme jinou cestou, než ostatní.

Vraťme se z Jižní Moravy zpět do Jam. Kolik má obec obyvatel?

Přes šest set dvacet. Je tady stále vzrůstající tendence. Když jsem začal starostovat, žilo tu pět set padesát lidí. Rodí se tu hodně dětí. Pravidelně vítáme malé občánky a dáváme jim darem i nějaké peníze do začátku.

Máte v Jamách školku a školu?

Školku ano, školu ne. Ale když děti odcházejí ze školky do školy, sázíme společně pokaždé strom v aleji prvňáčků. Každý rok tam přibude jeden strom. Už jich tam máme osm, ale letos jsme si kvůli pandemii společné sázení museli odpustit. A stejně tak i společné posezení, které pak následuje.

Děti dostanou od obce nějaké věci do školy. Dáme si párek a zmrzlinu a bouchneme si dětské šampaňské. Je to takové příjemné dopoledne.