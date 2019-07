„Radek Jaroš se stal prvním občanem České republiky a teprve patnáctým člověkem světa, který stanul na všech čtrnácti osmitisícových vrcholech planety bez pomoci výškových nosičů a použití umělého kyslíku. Na svém kontě má i další skalní a ledovcové vrcholy Evropy, Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Za opakovanou záchranu života několika horolezců během expedice Dhaulagiri 2008 obdržel v roce 2009 hlavní cenu Fair Play od Českého olympijského výboru a v následujícím roce i od Evropského hnutí fair play,“ představil Radka Jaroše v anketě Stanislav Blažek z Moravské národní obce.

Novoměstský horolezec nezapomíná ani na charitativní akce. Každoročně se například setkává s klienty novoměstského denního stacionáře Centrum Zdislava. S tímto zařízením velmi úzce spolupracuje. Z expedice na nejvyšší horu Evropy „přivezl“ Zdislavákům kilometry najeté na kole, které následně firma ČEZ proměnila na padesát tisíc korun. Pořádá také benefiční přednášky, výtěžek ze vstupného pak putuje na konto Centra Zdislavy i Domácího hospice Vysočina.

„Já bych ocenění Radkovi Jarošovi strašně přála, líbí se mi, co dělá. A hlavně to, že je pořád svůj, na nic si nehraje. Je známý i ve světě, myslím si, že díky jeho aktivitám má Česká republika v jiných zemích nějaké ty plusové body navíc. Ráda chodím na jeho přednášky, jsou zajímavé a navíc - můžu se tak jeho prostřednictvím podívat do míst, kam se nikdy nedostanu,“ usmála se Marie Rychlá z Nového Města na Moravě.

Anketa osobnost Moravy odstartovala 30. června a potrvá až do 15. prosince. Zájemci o hlasování ji najdou na webových stránkách Moravské národní obce. Vítěz získá nejen titul Osobnost Moravy 2019, ale bude mu také slavnostně předána i bronzová plastika stylizované moravské orlice.