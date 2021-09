Nová budova v těsné blízkosti současného krajského úřadu má vyjít na 437 milionů korun. Nabídne zhruba dvě stě padesát míst pro úředníky i nové parkovací prostory. Hejtmanství má aktuálně téměř pět set zaměstnanců, o stovku více než před patnácti lety. Do nové budovy se budou stěhovat úředníci, kteří jsou nyní v odloučených pracovištích krajského úřadu po městě. Jde například o odbor školství, mládeže a sportu nebo odbor regionálního rozvoje.

Opoziční Martin Kukla připomněl, že na výstavbu bylo v roce 2019 vyčleněno 125 milionů a vyjmenoval několik projektů, kde došlo k posunu zahájení realizace. Byl to například parkovací dům u třebíčské a jihlavské nemocnice nebo hala ve Žďáru nad Sázavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.