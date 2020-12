Zdroj: archiv Ludvíka Hesse

Žďár má „svůj“ babybox. Už je ve zkušebním provozu

Specialista ve čtvrtek namontoval vyhřívanou schránku na odložené děti na zeď u hlavního vchodu žďárské továrny TOKOZ. Po pětileté anabázi se Ludvíku Hessovi, duchovnímu otci těchto zařízení, podařilo dostat babybox do Žďáru nad Sázavou. „Je to pro mě velká satisfakce. Roky jsem strávil na nejrůznějších jednáních. Ale naději jsem neztrácel. Jsem šťastný, že se to nakonec povedlo,“ netajil se radostí Ludvík Hess.

Babybox už je plně funkční, prozatím ovšem bude ve zkušebním provozu. A to až do 6. listopadu, kdy je v plánu jeho slavnostní otevření. „TOKOZ si letos připomíná sto let od založení a den slavnostního otevření, 6. listopadu ve dvanáct hodin, je i dnem narozenin šéfa továrny Vladimíra Chládka. Termín navrhla jeho choť Iveta, která je velkou protagonistkou babyboxů,“ řekl Ludvík Hess, který doufá, že vládní opatření slavnostní akt nepřekazí.

S nápadem zřídit babybox ve Žďáře nad Sázavou přišel Ludvík Hess před pěti lety. Babyboxy zachraňují v České republice dětské životy od roku 2006. Od té doby do nich bylo odloženo 212 dětí - 115 chlapečků a 97 holčiček. „Ve Žďáře se to konečně povedlo. Teď už bude babybox scházet pouze v Lounech a v Tachově,“ připomenul poslední dvě okresní města bez schránek na nechtěné děti Ludvík Hess.