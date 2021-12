Staleté lípy padly. Poničily veselskou kapli. Rod Kinských ji opraví

/FOTO/ Kdyby Johanna Klára a její manžel císařský dvorní rada Marel Putz z Adlerthurnu nepůjčili peníze bankéřské rodině Wertemannů, nedostali by namísto nich novoveselské panství. A kdyby Johanna Klára neovdověla a nevzala si Jiřího Kryštofa z Globitz, nestála by v Novém Veselí kaple svatého Rocha, ochránce proti moru. „Johanna Klára se patrně starala o novoveselské záležitosti, ale nesídlila tam. Místo ní se na tamní tvrzi usadil roku 1678 její manžel Jiří Kryštof z Globitz. Poté, co se Veselí vyhnul mor, nechal tam Jiří Kryštof postavit kapli svatého Rocha,“ nastínil zajímavosti z novoveselských dějin žďárský historik Stanislav Mikule.

Kaple svatého Rocha v Novém Veselí. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Kaple svatého Rocha připomíná tuto pro Nové Veselí významnou událost dodnes. Jen s tím rozdílem, že nyní je majetkem žďárské šlechtické rodiny Kinských. „Stejně jako novoveselský rybník. Měl jsem možnost s hrabětem Kinským o kapli hovořit, ale ani on neví, jak k ní jeho předchůdci přišli," podotkl starosta městyse Zdeněk Křivánek. „Pozemky okolo kaple jsou v majetku Nového Veselí," dodal. Původní kaple z roku 1680 byla bez oken, čtvercového půdorysu se sedlovou střechou. Do dnešní podoby byla přestavěna v letech 1888 až 1889. Donedávna ji obklopovaly dvě mohutné lípy. „Letos došlo k tomu, že se lípy stojící v její blízkosti zlomily, padly na střechu a tu poškodily. Proto byly staleté lípy nakonec pokáceny," popsal Zdeněk Křivánek. Střecha byla zatím opravena pouze provizorně. V příštím roce by se ale měl majitel postarat o její obnovení. „Pan Kinský přislíbil, že vymění krytinu a střechu opraví," potvrdil Zdeněk Křivánek.