„Skokový nárůst nastal od nového roku. Budovu používáme už třicet let, jenže se letos do nájmu promítly energie spolu s inflací. To jde ruku v ruce,“ sdělila ekonomka s tím, že počítá s dalším navýšením.

Přestože škola má nyní vyšší výdaje, školné od září zatím zdražovat neplánuje. „Teď zdražovat nebudeme. Bude záležet na počtu dětí, které u nás zůstanou. Zatím se neodhlašují, ale nevíme, jak to bude v září. Zájem ovlivní i konsolidační balíček. To omezí i výdaje rodičů,“ předeslala Voplakalová.

Dodala, že školu může přímo ovlivnit i snížení dotací. „Ještě ale nevíme, jak přesně to bude,“ přiznala.

O tom, že od nového školního roku zdraží, už vědí v Jihlavě. Ředitelka základní umělecké školy Dana Fučíková Deníku prozradila, že půjde o sto korun u všech oborů a pololetí. V Jihlavě nabízí hudební, výtvarné, taneční, literárně dramatické a pěvecké obory. „Nejvíc nás tíží energie, a to elektřina a plyn. Náklady zde stouply všem organizacím,“ uvedla ředitelka s tím, že městu platí nájemné tisíc korun za měsíc.

Jiné náklady však ve škole hradí za peníze od rodičů. „Je to takzvaná úplata. Za to platíme opravy, údržby, nákupy hudebních nástrojů a vlastně veškerý provoz,“ vysvětlila Fučíková.

Zároveň řekla, že o obory je letos enormní zájem. „Máme po přijímacích zkouškách. Děti mají hlavně zájem o klavír a kytary. Je to skutečně enormní. Ještě uvidíme, kolik dětí budeme moci přijmout,“ pokrčila rameny.

Že školné zdraží, vědí už také v Pelhřimově. Podle ředitele Jiřího Váni cena za obor stoupne v průměru o sto padesát korun za pololetí. „Rozdíl bude dělat nějakých třicet korun za měsíc. Nechtěli jsme to zvýšit nějak markantně. Poslední tři roky jsme ho totiž drželi,“ uvedl.

V Pelhřimově pociťují zvedají cenu kromě energií i kvůli dražším nástrojům. „Například digitální piana narostla za poslední dva roky o téměř deset tisíc korun,“ upozornil Váňa.

Navýšení školného potká i Třebíč. Ekonomka Markéta Šubertová Deníku řekla, že umělecké obory zdraží zhruba o dvě stě padesát korun za půl roku. „Rodiče už jsme o tom informovali a ví o tom,“ ujistila Šubertová.

V průměru o padesát korun za pololetí pak navýší poplatky ve Žďáře nad Sázavou. „Nemůžeme to navýšit příliš, abychom zájemce neodradili. Ale sami pociťujeme, že zdražuje úplně všechno. Některé obory proto přesáhnou i těch padesát korun,“ připustila ekonomka žďárské základní umělecké školy Blanka Jelínková.

Současný ceník školného za pololetí

ZUŠ Jihlava

Výtvarný obor 1 175 korun Taneční obor 1 175 korun Hudební obor individuální 1 725 korun Hudební obor skupinový 1 175 korun

SZUŽ Havlíčkův Brod

Výtvarný obor od 1 500 korun Taneční obor od 1 500 korun Hudební obor od 1 500 korun

ZUŠ Třebíč

Výtvarný obor 1 150 korun Taneční obor 1 150 korun Hudební obor od 1 100 korun

ZUŠ Žďár nad Sázavou

Výtvarný obor 1 740 korun Taneční obor od 1 320 korun Hudební obor od 1 500 korun

ZUŠ Pelhřimov